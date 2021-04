Home

Cronaca

22 Aprile 2021

Toscana 22 aprile 2021 – Covid Toscana, Giani: “I positivi sono 1.041”. I nuovi casi continuano ad aumentare

I dati del bollettino di oggi 22 aprile

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani come di consuetudine ha anticipato i dati del bollettino covid

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.041 su 24.439 test di cui 13.896 tamponi molecolari e 10.543 test rapidi.

Il tasso dei nuovi positivi è 4,26% (11,9% sulle prime diagnosi).

Il numero di positivi in Toscana è in aumento come il tasso di positività sui test di prima diagnosi

