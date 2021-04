Home

Covid Toscana le anticipazioni di Giani: 1309 positivi, in aumento anche il tasso di positività

9 Aprile 2021

Covid Toscana le anticipazioni di Giani: 1309 positivi, in aumento anche il tasso di positività

Toscana (Firenze) 9 aprile 2021 – Covid Toscana le anticipazioni di Giani: 1309 positivi, in aumento anche il tasso di positività

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha anticipato i risultati dell’andamento delle vaccinazioni e i positivi di oggi

20.116 dosi Pfizer somministrate ieri in Toscana agli over 80, 2.629 Moderna agli estremamente vulnerabili. Per la fascia 70-79 2.898 dosi in attesa della nuova fornitura da parte di AstraZeneca.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.309 su 26.094 test di cui 15.031 tamponi molecolari e 11.063 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,02% (14,4% sulle prime diagnosi).

