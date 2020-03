Home

26 marzo 2020

Covid19, ACI: Patenti, certificati, revisioni, tutto quello che cambia

Emergenza Covid-19: cosa cambia in tema di mobilità

Italia (Livorno) 26 marzo 2020 – L’Automobile Club Livorno riassume per l’utenza tutte le principali novità legislative introdotte in tema di uso dei veicoli

L’Automobile Club Livorno, attuando statutariamente molteplici forme di assistenza alla mobilità ed in considerazione del ravvicinato susseguirsi di DL , DPCM e Circolari del Ministero dei Trasporti emanate in questo drammatico periodo di emergenza, ritiene di particolare utilità fornire indicazioni aggiornate riguardo alle principali novità introdotte per l’uso dei veicoli.

Si riporta pertanto un quadro esplicativo elaborato dal proprio consulente dott. Ernesto La Greca recante i singoli aspetti e le proroghe previste:

patenti – la proroga della validità riguarda quelle scadute dal momento in cui a livello governativo è stata dichiarata l’emergenza coronavirus, ossia dal 31 gennaio u.s. in poi: possono essere rinnovate entro il 31 agosto 2020; tale proroga esclude comunque la possibilità di utilizzo all’estero;

permessi provvisori di guida – coloro che avevano l’appuntamento fissato in Commissione Medica e non hanno potuto effettuare la visita a causa dell’emergenza: le autorizzazioni alla guida restano valide fino al 30 giugno 2020;

esami di teoria per conseguire la patente di guida – i candidati che non hanno potuto sostenere la prova teorica, potranno svolgerla oltre il normale termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza necessità di presentare un’ulteriore richiesta: proroga entro il 30 giugno 2020, mediante prenotazione presso il competente ufficio della Motorizzazione Civile;

fogli rosa – quelli in scadenza tra il 1° febbraio e il 30 aprile: sono prorogati fino al 30 giugno 2020;

certificati di abilitazione professionale per condurre taxi ed ambulanze – i certificati abilitativi alla guida dei mezzi di soccorso oppure dei taxi (c.d. CAP) in scadenza di validità dal 31 gennaio u.s. al 15 aprile p.v.: proroga sino al 15 giugno 2020;

carte di qualificazione del conducente e certificati di formazione professionale- i primi sono titoli abilitativi alla guida di mezzi pesanti (c.d. CQC), i secondi sono documenti occorrenti per condurre veicoli che trasportano merci pericolose (c.d. CFP): quelli aventi scadenza dal 23 febbraio u.s. al 29 giugno p.v. sono prorogati di validità fino al 30 giugno 2020;

attestati di Commissioni Mediche per conducenti che hanno compiuto 60 oppure 65 anni di età e che guidano autobus, autocarri, autotreni, ecc… : si vedano i singoli casi contemplati dalla Circolare n. 9487 del 24 marzo 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

revisioni – veicoli che avrebbero dovuto essere sottoposti a visita e prova entro il 31 luglio p.v.: è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020;

permessi, attestati, certificati, concessioni, atti abilitativi – se scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile: conservano generalmente la loro validità fino al 15 giugno 2020, fatta eccezione per i casi particolari indicati dai DL e decreti d’attuazione contemplati dall’art. 103, commi 2 e 3, del DL 17 marzo 2020, n. 18;

assicurazioni – la copertura della sola garanzia di responsabilità civile RCA (quindi non quelle accessorie) è estesa da 15 a 30 giorni: fino alla data del 31 luglio 2020;

Pubblico Registro Automobilistico – le attuali disposizioni prevedono che gli uffici del PRA restino totalmente chiusi fino al 3 aprile 2020; privati cittadini intestatari di veicoli ed Avvocati possono richiedere via PEC od attraverso semplice e-mail -secondo i casi- alcune pratiche che rivestono particolare carattere di indifferibilità: per conoscere le modalità operative con schede di dettaglio occorre consultare il sito istituzionale www.aci.it ;

ACI Infomobility – il numero verde 800.18.34.34 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle 20:00) è stato messo a disposizione dei cittadini che necessitano di informazioni sulla situazione mobilità e trasporti nel nostro Paese (autodichiarazione e documenti per spostarsi, trasporto pubblico locale, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti);

Tessere ACI (Soccorso Stradale ed altre assistenze) – le tessere di tutte le tipologie in scadenza nel corrente mese di marzo conservano le coperture fino alla data del 30 aprile 2020;

Bollo auto – in data 25/3/20 è stato emanato un provvedimento di differimento delle date di pagamento delle tasse di possesso dei veicoli da parte della Regione Toscana.

Chi avrebbe dovuto farlo entro il 31 marzo, il 30 aprile o il 30 maggio, potrà versare quanto dovuto senza sanzioni ed interessi entro il 30 giugno. Il differimento dei termini di pagamento è stato deciso dalla giunta regionale.

“Ci siamo mossi – spiega l’assessore al bilancio della Toscana, Vittorio Bugli – in armonia con i provvedimenti del governo che, vista l’emergenza Covid-19, ha deciso la sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali: una misura che vuole contenere gli effetti economici collaterali della pandemia che è in corso”.

Il provvedimento non vieta di pagare comunque il bollo entro la scadenza precedente, se uno vuole. Chi avesse già provveduto, non può chiedere il rimborso di quanto già versato.

Per informazioni ancor più dettagliate riguardanti il settore auto, è possibile ricevere un’assistenza telefonica contattando i numeri 0586-898435 oppure 0586-829090 della Sede dell’A.C.Livorno.

Si raccomanda in ogni caso una particolare attenzione all’evoluzione che, anche giornalmente, potrà avere tutta questa delicata materia.

