16 Aprile 2025

Coworking pubblico agli Hangar Creativi: Livorno vince il bando ANCI per rigenerare spazi pubblici con e per i giovani

Il progetto presentato dal Comune di Livorno in risposta al bando ANCI “Spazi pubblici per giovani under 35 – Progetti innovativi per arte, cultura e impresa” che prevede la realizzazione di un coworking pubblico agli Hangar Creativi è stato selezionato e finanziato con un contributo di 350.000 euro.

Il piano è stato illustrato questa mattina nella sala Cerimonie di Palazzo comunale dal sindaco Luca Salvetti, dall’assessore a coworking e centri di aggregazione Michele Magnani e da Silvia Bartoli, responsabile Sistemi scolastici integrati, CRED e CIAF, politiche giovanili, pari opportunità e tutela dei diritti. Al raggiungimento del risultato ha contribuito anche Michela Casarosa, dirigente Settore Istruzione, giovani e partecipazione.

“Siamo di fronte ad un risultato veramente importante – ha sottolineato Salvetti – perché mette insieme, da un lato l’esigenza di portare avanti un lavoro sul tema del coworking e del coinvolgimento dei giovani sul fronte del lavoro e dell’altra la necessità che aveva l’Amministrazione di confermare la vocazione degli Hangar Creativi. Lo spazio degli Hangar è un contenitore particolarmente suggestivo ed attraente al cui interno si possono fare cose assolutamente utili e concrete.

I finanziamenti testimoniano che la strada intrapresa dall’Amministrazione Comunale è giusta ed apprezzata anche all’esterno.

Per i giovani under 35 si è manifestata un’opportunità, per l’Amministrazione Comunale, grazie anche all’azione dell’Assessorato, l’occasione di confermare l’idea e il percorso fatto, anche abbastanza coraggioso, sugli Hangar Creativi”.

“Questo finanziamento – ha aggiunto l’assessore Magnani – contribuisce alla crescita professionale dei tanti lavoratori della cultura di Livorno aggiornando gli strumenti che mettiamo a disposizione dei giovani. Oltre a far crescere le imprese culturali in città, il Comune diventa uno dei motori dell’innovazione economica, sociale e culturale”.

Il progetto riguarda la riqualificazione e attivazione di uno spazio dell’ex deposito ATL nel cuore del quartiere San Jacopo, all’interno del più ampio complesso denominato Hangar Creativi, già al centro di azioni di rigenerazione urbana e culturale.

Uno spazio per i giovani, progettato dai giovani: con questo intervento, l’Amministrazione intende aprire uno spazio pubblico rivolto principalmente ai giovani under 35 per sviluppare attività e imprese culturali, sociali e creative, promuovendo una nuova cultura della collaborazione, dell’innovazione e dell’inclusione. Sarà infatti realizzato un coworking pubblico, attrezzato e accessibile, pensato per artisti, creativi, operatori culturali e innovatori sociali sia in forma individuale che associata, con tariffe calmierate e servizi a supporto della crescita professionale e imprenditoriale. Lo spazio sarà progettato in modo flessibile e modulare, e si integrerà con le attività già attive negli altri due hangar adiacenti, creando un ecosistema creativo e partecipativo unico a Livorno.

Formazione, tirocinio e impatto sul territorio: accanto all’allestimento degli spazi, il progetto prevede percorsi di formazione, orientamento e workshop presso lo spazio di coworking e tirocini formativi presso le imprese culturali del territorio, per offrire ai giovani competenze gestionali, culturali e operative. L’obiettivo è favorire l’inserimento lavorativo e stimolare la nascita di nuove imprese culturali, capaci di generare valore sociale ed economico.

Il percorso si articola in cinque linee d’azione che vanno dallo studio di fattibilità e definizione dei criteri di assegnazione dello spazio, fino alla formazione specifica e alla sperimentazione di attività sul campo, in sinergia con le realtà già presenti sul territorio.

Con questa iniziativa Livorno consolida il proprio impegno a favore delle giovani generazioni, investendo in partecipazione, creatività e innovazione e rafforzando il ruolo degli spazi pubblici come motori di sviluppo sociale e culturale.

Il progetto prenderà il via dal mese di maggio e sarà accompagnato da momenti pubblici di presentazione, informazione e coinvolgimento della cittadinanza, in particolare dei giovani, principali protagonisti e beneficiari di questa importante opportunità.

