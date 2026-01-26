Home

26 Gennaio 2026

Livorno 26 gennaio 2026 CreativeLab A.S.D. brilla alla “Coppa Città di Pisa”: risultati di prestigio per il karate livornese

Grande successo per gli atleti di CreativeLab A.S.D. – Centro di Educazione al Movimento,

protagonisti alla gara di karate “Coppa Città di Pisa”, manifestazione di rilievo regionale che ha

visto la partecipazione di numerose società sportive provenienti da tutta la Toscana. L’evento si è

distinto per l’elevato livello tecnico e per la significativa partecipazione, rappresentando

un’importante occasione di confronto e crescita per i giovani karateka impegnati nelle diverse

categorie.



Gli atleti livornesi sono stati seguiti con competenza, passione e una profonda attenzione

educativa dai maestri storici dell’associazione, punto di riferimento nel panorama del karate: il

Maestro Viviano Biagi, cintura nera 7° Dan, uno dei più alti e prestigiosi riconoscimenti a livello

nazionale, affiancato dall’istruttore Maurizio Nizzi, cintura nera 4° Dan. Il lavoro tecnico, metodico

e formativo portato avanti dallo staff ha dato risultati di assoluto rilievo, con un bottino

complessivo di 8 medaglie d’oro, 8 d’argento e 5 di bronzo, a conferma dell’eccellente livello di

preparazione degli atleti.

A sottolineare il valore di questo traguardo è stato il Maestro Viviano Biagi, che ha dichiarato:

«Questi risultati sono il frutto di sacrificio, costanza e impegno condivisi non solo dagli atleti, ma

anche dalle loro famiglie, che li sostengono quotidianamente con pazienza e dedizione. Senza il

loro supporto, questo percorso di crescita sportiva e umana non sarebbe possibile».

La competizione ha rappresentato non solo un banco di prova sportivo di alto livello, ma anche

un’importante esperienza di crescita personale, permettendo ai giovani karateka di confrontarsi

con emozioni, responsabilità e spirito di squadra. Valori che costituiscono il cuore del progetto

educativo promosso da CreativeLab A.S.D., da sempre impegnata nella formazione integrale

dell’individuo attraverso il karate, la danza e il fitness.

Con sede a Livorno in via Marradi 122, CreativeLab A.S.D. – Centro di Educazione al Movimento

conferma così un percorso in costante crescita anche nel settore del karate, aprendo a nuove

prospettive e future soddisfazioni sia sul piano sportivo che formativo.

