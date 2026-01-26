CreativeLab A.S.D. brilla alla “Coppa Città di Pisa”: risultati di prestigio per il karate livornese
Livorno 26 gennaio 2026 CreativeLab A.S.D. brilla alla “Coppa Città di Pisa”: risultati di prestigio per il karate livornese
Grande successo per gli atleti di CreativeLab A.S.D. – Centro di Educazione al Movimento,
protagonisti alla gara di karate “Coppa Città di Pisa”, manifestazione di rilievo regionale che ha
visto la partecipazione di numerose società sportive provenienti da tutta la Toscana. L’evento si è
distinto per l’elevato livello tecnico e per la significativa partecipazione, rappresentando
un’importante occasione di confronto e crescita per i giovani karateka impegnati nelle diverse
categorie.
Gli atleti livornesi sono stati seguiti con competenza, passione e una profonda attenzione
educativa dai maestri storici dell’associazione, punto di riferimento nel panorama del karate: il
Maestro Viviano Biagi, cintura nera 7° Dan, uno dei più alti e prestigiosi riconoscimenti a livello
nazionale, affiancato dall’istruttore Maurizio Nizzi, cintura nera 4° Dan. Il lavoro tecnico, metodico
e formativo portato avanti dallo staff ha dato risultati di assoluto rilievo, con un bottino
complessivo di 8 medaglie d’oro, 8 d’argento e 5 di bronzo, a conferma dell’eccellente livello di
preparazione degli atleti.
A sottolineare il valore di questo traguardo è stato il Maestro Viviano Biagi, che ha dichiarato:
«Questi risultati sono il frutto di sacrificio, costanza e impegno condivisi non solo dagli atleti, ma
anche dalle loro famiglie, che li sostengono quotidianamente con pazienza e dedizione. Senza il
loro supporto, questo percorso di crescita sportiva e umana non sarebbe possibile».
La competizione ha rappresentato non solo un banco di prova sportivo di alto livello, ma anche
un’importante esperienza di crescita personale, permettendo ai giovani karateka di confrontarsi
con emozioni, responsabilità e spirito di squadra. Valori che costituiscono il cuore del progetto
educativo promosso da CreativeLab A.S.D., da sempre impegnata nella formazione integrale
dell’individuo attraverso il karate, la danza e il fitness.
Con sede a Livorno in via Marradi 122, CreativeLab A.S.D. – Centro di Educazione al Movimento
conferma così un percorso in costante crescita anche nel settore del karate, aprendo a nuove
prospettive e future soddisfazioni sia sul piano sportivo che formativo.