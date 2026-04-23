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Crel tra i primi 5 in Italia nella vendita online di ricambi per elettrodomestici: il centro riparazioni di via Azzati conquista il mercato italiano

Cronaca

23 Aprile 2026

Crel tra i primi 5 in Italia nella vendita online di ricambi per elettrodomestici: il centro riparazioni di via Azzati conquista il mercato italiano

Livorno, 16 aprile 2026 Crel tra i primi 5 in Italia nella vendita online di ricambi per elettrodomestici: il centro riparazioni di via Azzati conquista il mercato italiano

In un’epoca in cui i grandi marketplace dominano il commercio online, una realtà artigianale livornese continua a distinguersi con risultati straordinari. Parliamo di C.R.E.L. S.n.c., il punto di riferimento per la riparazione e la vendita di ricambi elettrodomestici situato in Via Azzati 38 a Livorno. Dal 1982 questa azienda a conduzione familiare ha saputo evolversi, passando dal banco di riparazione tradizionale a uno dei top player nazionali dell’e-commerce specializzato.

Secondo i dati aggiornati di SEOZoom (analisi del 16 aprile 2026), per la keyword “ricambi elettrodomestici” crel.it occupa stabilmente la 4ª posizione su Google a livello nazionale. Non solo: sul cluster completo dell’intento di ricerca (oltre 11.580 ricerche mensili, pari a circa 139.000 ricerche annue) il sito si posiziona al 5° posto per volume di traffico organico catturato. Un risultato che pone Crel davanti a centinaia di concorrenti e lo colloca tra i primi 6 operatori italiani del settore, dietro solo a giganti come Amazon e eBay.

Un successo che nasce proprio dalle strade di Livorno e che oggi raggiunge clienti in tutta Italia.

Una storia livornese lunga oltre 40 anni

Fondata nel 1982 da C.R.E.L. S.n.c., l’azienda ha sempre avuto il suo cuore pulsante nel centro riparazioni multimarche di Via Azzati. Qui, generazioni di livornesi hanno portato aspirapolvere, macchine da caffè, ferri da stiro e piccoli elettrodomestici da riparare. Simone Ciucci ecommerce manager e lo staff tecnico rappresentano la seconda e terza generazione di questa tradizione familiare, mantenendo intatto lo spirito artigianale: diagnosi precisa, riparazioni rapide e consiglio personalizzato.

Negli anni Duemila, con l’esplosione dell’e-commerce, Crel ha fatto il grande salto. Il sito www.crel.it è diventato il canale principale di vendita, dove si possono acquistare ricambi originali e compatibili per centinaia di marche, con spedizioni rapide in 24/48 ore e un’assistenza pre e post-vendita che fa la differenza, il tutto unito a una sezione unica nel panorama italiano: i piccoli elettrodomestici rigenerati, completamente revisionati e garantiti che possono essere acquistati anche al banco di Via Azzati che resta il luogo dove i clienti toscani (e non solo) possono portare il proprio elettrodomestico per una riparazione diretta, mentre il magazzino online serve migliaia di ordini da Nord a Sud Italia, ma anche in Germania, Francia e Inghilterra.

Il negozio fisico di Via Azzati: il cuore dell’attività

Entrare in Via Azzati 38 a/b/c significa immergersi in un ambiente familiare e competente. Non è un semplice punto vendita, ma un vero e proprio laboratorio di riparazione. Qui si riparano phon, aspirapolvere, macchine da caffè, ferri da stiro e tanti altri piccoli elettrodomestici. I clienti livornesi apprezzano soprattutto la possibilità di far valutare il guasto sul posto, ricevere un preventivo immediato e, spesso, uscire con il prodotto funzionante in poche ore.

Il negozio fisico è anche il punto di ritiro e reso per gli ordini online, rendendo l’esperienza omnichannel perfetta per i residenti in Toscana. E non è raro che un cliente entri per una riparazione e scopra il vasto catalogo online, decidendo di ordinare ricambi per amici o parenti in altre regioni.

Crel.it: dal laboratorio livornese al catalogo nazionale

Il sito crel.it è progettato per essere semplice e funzionale: ricerca per modello, per marca o per problema. Offre filtri precisi, schede tecniche dettagliate e guide all’acquisto nel blog interno.

Le spedizioni sono gratuite oltre una certa soglia e il reso è facile. Ma ciò che colpisce di più è la vastità del catalogo: migliaia di referenze tra ricambi nuovi (originali e compatibili) e prodotti rigenerati.

Cosa vende di più Crel? La classifica 2026 e i dettagli delle categorie

Analizzando le “Categorie più vendute” sulla homepage e i dati di traffico, emergono chiaramente le preferenze degli italiani. Ecco una panoramica dettagliata, con focus sui piccoli elettrodomestici e sui rigenerati.

1. Ricambi per aspirapolvere e lavapavimenti: la categoria regina

È il settore di gran lunga più venduto. La collezione Aspirapolvere e Lavapavimenti raccoglie filtri HEPA, spazzole, ruote, batterie, tubi e contenitori per decine di marchi.

I best-seller assoluti sono:

Ricambi Air Force 360 Rowenta – oltre 80 prodotti dedicati, tra filtri, spazzole motorizzate e accessori per la serie X-Force Flex e Powerline.

– oltre 80 prodotti dedicati, tra filtri, spazzole motorizzate e accessori per la serie X-Force Flex e Powerline. Ricambi Aspirapolvere Xiaomi – filtri, spazzole e batterie per i modelli più diffusi.

– filtri, spazzole e batterie per i modelli più diffusi. Folletto VK140/VK150 (con guide dedicate nel blog: https://www.crel.it/blogs/consigli-dacquisto/ricambi-folletto-vk140-e-vk150-guida-completa-alla-scelta-tra-originali-e-compatibili

Altri marchi forti: Imetec, Dyson, Bosch, Hoover, Philips, Ariete. I clienti acquistano soprattutto per prolungare la vita di apparecchi costosi, risparmiando fino al 70% rispetto all’acquisto di un nuovo elettrodomestico.

2. Piccoli elettrodomestici rigenerati: il fiore all’occhiello della sostenibilità

La sezione Rigenerati è una delle più apprezzate e in crescita. Qui Crel propone elettrodomestici di seconda mano controllati, revisionati da tecnici esperti e garantiti fino a 12 mesi. Prezzi scontati fino al 50%, spedizione gratuita su molti articoli e focus sull’economia circolare.

I prodotti più richiesti includono:

Molti articoli sono spesso in esaurimento perché la domanda è altissima. Acquistare un rigenerato significa risparmiare centinaia di euro, ridurre i rifiuti elettronici e avere un prodotto “come nuovo” con la stessa affidabilità. Crel controlla ogni pezzo: pulizia profonda, sostituzione di componenti usurati e test funzionali completi. È la scelta ideale per chi vuole qualità premium senza impatto ambientale.

3. Macchine da caffè: il rito quotidiano che non si ferma

La categoria Macchine da Caffè è un altro pilastro. Ricambi e accessori per De’Longhi, Nespresso, Lavazza, Saeco, Gaggia, Ariete e Borbone. Dai serbatoi ai gruppi erogatori, dalle guarnizioni alle caraffe, tutto per mantenere perfette le macchine più diffuse nelle case italiane. Molti clienti combinano ricambi nuovi con l’acquisto di una macchina rigenerata.

4. Stiro, benessere personale e altri piccoli elettrodomestici

Non mancano i ricambi per ferri da stiro e sistemi di stiro (Rowenta, Philips, Tefal, Imetec), per phon e arricciacapelli (Benessere Personale), gasatori acqua, passaverdure Ariete e tantissimi accessori per cucina. La sezione Offerte propone sconti su filtri, spazzole e componenti vari.

5. Grandi elettrodomestici e ricambi specifici

Anche se il focus è sui piccoli elettrodomestici, Crel copre ricambi per lavatrici, lavastoviglie, forni e condizionatori di marche come Bosch, Candy e Whirlpool, sempre con l’obiettivo della riparazione economica.

Perché scegliere Crel: esperienza, convenienza e attenzione all’ambiente

Il vantaggio competitivo di Crel sta nell’unione tra competenza tecnica (40+ anni di riparazioni) e assortimento online. Ogni ricambio è descritto con precisione, con consigli su originale vs compatibile (approfondimento nel blog: https://www.crel.it/blogs/consigli-dacquisto/ricambi-originali-vs-compatibili ). L’assistenza è umana: si può scrivere o chiamare per dubbi sul modello esatto.

Dal punto di vista ambientale, la sezione rigenerati e la filosofia “ripara invece di buttare” contribuiscono a ridurre i rifiuti elettronici, un tema sempre più sentito dai consumatori italiani.

Un modello di successo che guarda al futuro

Nonostante le radici livornesi, Crel serve oggi clienti in tutta Italia. Il sito continua a crescere grazie a aggiornamenti costanti del catalogo e al blog ricco di guide (es. ricambi Bosch, Windsor, Folletto). L’obiettivo è restare tra i primi 6, magari scalando ancora posizioni grazie a nuovi contenuti e all’espansione della sezione rigenerati.

Per i livornesi è un orgoglio locale: un’azienda di quartiere che compete alla pari con i big del settore. Per tutti gli altri è la garanzia di trovare il ricambio giusto, al prezzo giusto, con spedizione veloce e supporto reale.

Vuoi far durare di più i tuoi elettrodomestici o acquistare un prodotto rigenerato di qualità? Visita il negozio fisico in Via Azzati 38a/b/c a Livorno oppure naviga il catalogo completo su crel.it .

Crel Livorno – Dal 1982, la riparazione intelligente e sostenibile è di casa.