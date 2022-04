Home

22 Aprile 2022

Criminalità e violazioni del decoro, Vaccaro (Lega): “Via Cambini è lo specchio della debolezza del sindaco e del PD”

Livorno 22 aprile 2022

“Poco coraggio e troppe incertezze nell’affrontare criminalità e violazioni del decoro. Vaccaro (Lega): “La situazione in via Cambini è lo specchio della debolezza del sindaco e del PD”.

“L’ultimo episodio di mala movida avvenuto nella notte tra Pasqua e Pasquetta, tra via Cambini e via Roma, è lo specchio della debolezza del sindaco Salvetti e del Partito Democratico.

Schiamazzi sino ad ore tardissime, chiamate alle forze dell’ordine e residenti esasperati, sono l’ennesima conferma di quanto la città sia preda di delinquenti e sbandati.

Da parte di questa Amministrazione si continua a sottovalutare quello che è sotto gli occhi di tutti; non passa giorno in cui la cronache locali non ci consegnino un quadro sconfortante tra furti, rapine vandalismi e danneggiamenti.

Che la situazione di via Cambini nei fine settimana, se non gestita, porti a schiamazzi notturni e conflitti coi residenti, è cosa nota a tutti da tempo.

Così come è altrettanto noto che in molti punti della città vi siano nodi di criminalità e soggetti che vivono al limite della legalità; piazza della Repubblica, via Terrazzini, piazza Garibaldi e traverse di piazza Cavour da anni versano in una situazione di criticità.

Salvetti e il PD non possono pensare di scaricare la questione solo sul Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica:

servono attività di prevenzione, dissuasione e sanzionamento che sono competenza del sindaco, dal quale deve venire più coraggio e non quella timida interlocuzione che impronta ogni atto dell’Amministrazione.

Dopo i fatti della notte di Pasqua, abbiamo chiesto al sindaco in un question time in consiglio comunale, di aggiornarci sul Protocollo d’intesa tra cittadini e residenti per combattere la mala movida, annunciato sei mesi fa e di cui si non si era saputo più nulla.

E’ emerso che il documento, dopo ampia concertazione, è stato poi inviato al ministero dell’Interno che lo ha modificato. Le modifiche sono state poi inviate al Comune in data 19 Aprile e ho avuto rassicurazione che la prossima settimana il protocollo verrà presentato ufficialmente.

Mi auguro che si proceda davvero con maggiore incisività perché con l’avanzare della bella stagione, la situazione potrebbe degenerare. Come livornese, esprimo piena vicinanza a quei residenti che hanno il diritto di non svegliarsi nel pieno della notte tra urla e schiamazzi e non ritrovarsi al mattino una strada indecente e sporca; ma mi domando anche: “con quel protocollo firmato, la situazione cambierà davvero”?

Costanza Vaccaro, Consigliere comunale e commissario della Lega di Livorno

