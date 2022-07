Criminalità in città, Salvetti: “negli ultimi mesi non non si è delineato un quadro emergenziale”

Home

20 Luglio 2022

Livorno 20 luglio 2022

I delitti nella provincia sono infatti diminuiti del 15,68%, così come nel comune capoluogo: – 15,4%.

In significativo decremento anche i furti: – 23,78%.

Anche alcune voci che destano particolare allarme sociale vedono numeri in calo:

-44,42% dei furti in abitazione, -44,24% dei furti con destrezza, -37,04% degli scippi, -12,15% dei furti in esercizi commerciali.

Questi i dati rilasciati dal Prefetto D’Attilio durante la riunione del comitato sicurezza ordine pubblico che, il Sindaco Luca Salvetti commenta così:

«I numeri presentati dal Questore ci dicono cose molto chiare, ovvero che negli ultimi sei mesi non si è delineato un quadro emergenziale.

Quei numeri ci segnalano invece che nei mesi di giugno/luglio qualcosa è mutato e questo va sicuramente attenzionato con grande incisività.

Ciò vuol dire ad esempio che tutti insieme dobbiamo prestare più cura e attenzione al mondo dei più giovani e questo lo faremo senz’altro.

Infine voglio sottolineare come ci sia la volontà concorde da parte delle istituzioni di essere al fianco di commercianti e residenti sul fronte sicurezza, che è questione delicata in tutto il nostro paese.

L’amministrazione lavorerà su un bando per contributi da destinare al mondo del commercio per quegli operatori che vorranno dotarsi di videosorveglianza privata da affiancare al sistema gestito da comune e forze dell’ordine».

La sicurezza partecipata, dunque, quale ricetta per migliorare salvaguardare le attività, tenuto conto anche della vastità del territorio da controllare da parte delle pattuglie e delle non illimitate risorse umane a disposizione.

In quest’ottica è stato condiviso un percorso comune, con momenti di confronto tra le associazioni e i componenti del comitato. Il tutto nella prospettiva di individuare strategie per consentire agli esercenti di mettere in campo o implementare utili misure di difesa passiva. Misure che scoraggino episodi di aggressione ai locali e possano anche fornire supporto alle indagini delle Forze di polizia.

Per favorire queste iniziative si verificheranno anche tutte le possibili forme di cofinanziamento pubblico in grado di agevolare gli investimenti nella sicurezza delle attività commerciali.

