22 Maggio 2024

Livorno, 21 maggio 2024 – Crimini nazisti e mancata giustizia per le vittime, se ne parla con Nonnopoint

Giovedì 23 maggio alle ore 16 nei locali dell’auditorium Pamela Ognissanti (via Gobetti, 11) l’associazione Nonnopoint, con il patrocinio del Comune di Livorno, organizza una conferenza dal titolo “Crimini nazisti in Italia nel periodo 1943-1945 e mancata giustizia per le vittime”. Interverrà come relatore Lido Lazzerini.

L’ingresso è libero