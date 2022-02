Home

2 Febbraio 2022

Crisi economica, Asia Usb rinvia lo sfratto di una donna

La donna da tempo è nelle liste di emergenza abitativa ma al momento non ci sono soluzioni in vista

Livorno 2 febbraio 2022

Momenti di tensione stamattina in Via Dei Terrazzini a Livorno quando una pattuglia dei Carabinieri si è recata insieme al fabbro e ai rappresentanti della proprietà per eseguire uno sfratto.

Una donna che vive sola e che a causa della crisi economica; non è più riuscita a sostenere l’affitto dopo aver ricevuto un piccolo contributo da parte del Comune.

La donna è presente nelle liste di emergenza abitativa già da tempo ma al momento non ci sono soluzioni in vista.

Per questo motivo Asia-Usb stamattina era presente per un picchetto di fronte all’abitazione e nonostante l’intervento dei Carabinieri è riuscita ad ottenere un rinvio di 20 giorni.

Purtroppo ricordano i rappresentanti sindacali di Asia Usb; queste situazioni rischiano di diventare sempre più comuni in una città che tra disoccupazione, crisi economica e caro vita non riesce a risollevarsi.

