25 Gennaio 2025

Crisi umanitaria in Siria, Bonciani (PD) esprime vicinanza al popolo curdo

Livorno 25 gennaio 2025

La crisi umanitaria nel nord est della Siria non può rimanere nell’ombra. Il Partito Democratico esprime vicinanza e supporto al popolo curdo.

Barbara Bonciani, delegata alle politiche internazionali e migratorie del PD Unione comunale di Livorno, illustra le condizioni in cui versa il popolo curdo

Il Partito Democratico esprime supporto e solidarietà al popolo curdo e alla

Mezzaluna Rossa Curda per la crisi umanitaria che sta colpendo il nord est

della Siria, di cui non si parla, ma che da dicembre ha generato più di

120mila sfollati, molti dei quali in condizioni precarie, la cui incolumità è

messa a rischio anche dai bombardamenti turchi.

Se lo scorso dicembre abbiamo assistito con favore alla fine del regime di

Bashar al-Assad, rovesciato con un’improvvisa offensiva di dodici giorni da

gruppi di ribelli guidati dalla milizia islamista, Hay’at Tahrir al-Sham

(HTS), la mancanza di una risposta internazionale adeguata ha lasciato le

vite di migliaia di civili in balìa delle milizie del sedicente “Esercito

Nazionale Siriano”. In sole due settimane dalla fine del regime di Assad,

come si legge in una nota scritta dalla Mezzaluna Rossa Curda che ha la

sua sede nazionale nella nostra città, con l’avanzare dell’SNA e di HTS,

moltissime persone, gran parte delle quali precedentemente sfollate da

Afrin, sono state costrette a fuggire dalle loro case nella regione di Shahba

(Til Rifaat) e a riversarsi in altre aree della DAANES in cerca di maggiore

sicurezza. L’ Esercito Nazionale Siriano”, che controlla le vie di fuga sta

minacciando l’incolumità delle persone rifugiate. Coloro che sono riusciti a

superare i blocchi sono stati trasferiti in massa nelle città di Manbij, Raqqa

e Tabqa, dove DAANES, insieme alla Mezzaluna Rossa Curda e ad altre

organizzazioni umanitarie, ha allestito rifugi e punti di pronto intervento

medico. Ciò nonostante, il numero di sfollati è enorme e non tutti riescono

ad accedere agli aiuti necessari. Le condizioni di vita sono estremamente

precarie: si registrano già numerosi decessi causati dal freddo intenso che

colpisce coloro che non riescono a trovare posto nelle tende, e le risorse

scarseggiano. In questo momento, acqua, cibo, elettricità, gas, materiali

sanitari e farmaci sono insufficienti per soddisfare le necessità di queste

persone vulnerabili. I bombardamenti messi in atto dai Turchi hanno

devastato infrastrutture e strutture sanitarie, costringendo numerosi

operatori nazionali e internazionali ad abbandonare la zona,

compromettendo ulteriormente le capacità di assistenza. Gli attacchi fanno

parte di una strategia di destabilizzazione più ampia, che vede i tentativi

della Turchia di Erdogan di sfruttare il vuoto politico creatosi dalla caduta

del regime di Assad per distruggere il progetto di autonomia del Rojava

fondato su principi di democrazia diretta, parità di genere e inclusività

etnica, colonizzando regione, alterandone la composizione demografica e

annientando ogni possibilità di un futuro autonomo e pacificato per il

popolo curdo e le altre etnie che hanno contribuito al processo

democratico, come arabi, armeni, assiri, turkmeni, circassi, sunniti, sciiti,

alawiti, cristiani, drusi ed ezidi.

Non a caso l’Unione Europea, a fronte della caduta del regime di Assad ha

parlato di una grande opportunità di libertà e pace per la Siria dopo anni

di regime e di guerra, ma non priva di rischi. L’Europa si è detta infatti

pronta a sostenere la salvaguardia dell’unità nazionale e la ricostruzione di

uno Stato siriano che protegga tutte le minoranze. Tuttavia, mentre il

mondo si concentra sul futuro della Siria, nel nord est del Paese si sta

consumando un disastro umanitario a danno del popolo curdo, di cui

nessuno parla, e che riteniamo debba essere contrastato, reso pubblico e

raccontato alle nostre comunità, anche per sensibilizzare gli aiuti

umanitari verso la popolazione civile; una popolazione che da sempre

soffre di persecuzioni e discriminazioni, a fronte della richiesta di uno

Stato autonomo, il cui ruolo è stato determinante nella sconfitta dell’ISIS

durante la guerra civile siriana. Non dobbiamo dimenticare come, i curdi

siriani, durante la guerra civile non si abbiano reagito all’invasione dello

Stato Islamico (ISIS) formando le Unità di Difesa del Popolo (YPG) e

assumendo gradualmente il controllo militare del territorio abbandonato

dall’esercito nazionale, con la partecipazione delle donne, con le Unità di

Difesa femminile (YPI), nelle battaglie a Kobanê e nelle zone limitrofe che

ha permesso all’Occidente di sconfiggere l’ISIS e che è costato ai curdi

undicimila martiri.

Ricordiamo come la nostra città sia da sempre vicina al popolo curdo, con

patti di amicizia stipulati con le municipalità di Kobane, Suruc e Qamislo

nel 2019 e varie azioni di solidarietà realizzate negli scorsi anni a favore

della causa curda e della Mezzaluna rossa Curda che dal 1993 opera nelle

aree del Kurdistan portando cure mediche, beni di prima necessità,

sviluppando anche progetti di grande importanza per le popolazioni

rifugiate. Associazione internazionale che a Livorno ha sempre dimostrato

vicinanza, aiuto e solidarietà, anche a favore della nostra comunità e delle

altre presenti nella nostra città.