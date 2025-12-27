Home

Livorno 27 dicembre 2025 Cristiano Lucarelli torna ad allenare: nuova avventura sulla panchina della Pistoiese

Un ritorno che promette di far parlare di sé nel calcio dilettantistico italiano: l’ex attaccante livornese Cristiano Lucarelli è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore della Pistoiese, nel campionato di Serie D, girone D, dopo l’esonero di Antonio Andreucci da parte del club arancione.

La decisione del club toscano, annunciata sul finire del 26 dicembre 2025, segna il ritorno di Lucarelli sulla panchina della Pistoiese a dieci anni di distanza dalla sua prima esperienza con la medesima squadra nella stagione 2014-15.

Una carriera tra i protagonisti di Serie A e panchine di livello

Nato a Livorno il 4 ottobre 1975, Lucarelli ha costruito una carriera da calciatore di altissimo livello, con oltre 320 presenze e 120 reti tra i professionisti, vestendo le maglie di club storici come Atalanta, Torino, Parma, Napoli e soprattutto Livorno.

Appesi gli scarpini al chiodo, ha intrapreso un percorso da allenatore che lo ha visto guidare diverse squadre tra i professionisti, tra cui Viareggio, Tuttocuoio, Messina, Catania, Livorno e Ternana. Proprio con il club umbro ha conquistato alcuni dei risultati più prestigiosi della sua carriera da tecnico, tra cui la vittoria del campionato e della Supercoppa di Serie C nel 2021, oltre a due stagioni di alto profilo in Serie B.

La sfida con la Pistoiese

La Pistoiese, attualmente quinta in classifica nel girone D a sette punti dalla vetta, ha deciso di affidarsi all’esperienza di Lucarelli per invertire il trend negativo dell’ultimo periodo e dare una spinta importante alla stagione.

Il nuovo tecnico arancione, descritto dalla società come un allenatore carismatico, determinato e con una forte identità tattica, torna a Pistoia con l’obiettivo di imprimere la sua visione di gioco già nel breve periodo.

Secondo le prime anticipazioni, Lucarelli dovrebbe firmare un contratto biennale o triennale con il club arancione, rafforzando così il progetto tecnico e puntando a riportare la squadra in posizioni di classifica più ambiziose nel corso del campionato.

Per il livornese si tratta di un gradito ritorno nel mondo dell’allenamento, dopo che era fermo dalla stagione 2023-24, conclusasi con il Catania in Serie C.

Un nuovo capitolo si apre così per Cristiano Lucarelli: dal campo alla panchina, con l’obiettivo di scrivere un’altra pagina significativa nella sua lunga storia legata al calcio italiano.