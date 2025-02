Home

Cronaca

Aree pubbliche

Cristina Lucetti (PD): “Un passo importante per il nuovo ospedale nella Commissione fiume alla presenza del presidente Giani”

Aree pubbliche

13 Febbraio 2025

Cristina Lucetti (PD): “Un passo importante per il nuovo ospedale nella Commissione fiume alla presenza del presidente Giani”

Livorno 13 febbraio 2025 Cristina Lucetti (PD): “Un passo importante per il nuovo ospedale nella Commissione fiume alla presenza del presidente Giani”

Per la prima volta il governatore partecipa ad una Commissione Consiliare

Si è tenuta una commissione fiume propedeutica al Consiglio Comunale di domani, dedicata alla riorganizzazione sanitaria in vista della costruzione del nuovo ospedale cittadino.

La Presidente Lucetti, durante la commissione ha dato la sua piena disponibilità nel costruire un percorso di approfondimento in Commissione V, prevedendo una serie di incontri su temi riguardanti nuovo ospedale, sanità e medicina territoriale.

Questa iniziativa mira ad approfondire le questioni con i vertici della ASL e tutti gli attori protagonisti, garantendo un dialogo costruttivo e una pianificazione dettagliata.

La commissione, durata quattro ore, è stata un susseguirsi di discussioni fra maggioranza e opposizioni, durante le quali sono stati sviscerati i temi cruciali in vista della realizzazione del nuovo ospedale: le attività del pronto soccorso, le liste di attesa, la costruzione del nuovo ospedale, la medicina territoriale, lo stato dei lavori delle case di comunità e il “Dopo di Noi”.

Alla riunione hanno partecipato i vertici della USL, tra cui Maria Letizia Casani, Direttrice Generale dell’Azienda, Cinzia Porrà, Direttrice della Zona livornese, Luca Carneglia, Riccardo Casula, Alessandro Sergi e Gabriele Rocchi, nonché i rappresentanti della medicina territoriale con Massimo Angeletti e tutti i sindacati.

La presidente Lucetti ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione del Presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha risposto al suo invito, vista la centralità del tema per la città e per tutto il territorio. Durante il suo intervento, il governatore Giani ha puntualizzato che il finanziamento del nuovo ospedale sarà garantito attraverso il ricorso a risorse sicure INAIL. Ha inoltre sottolineato che l’intervento è in corso avanzato di progettualità e che, una volta concluso il progetto esecutivo, sarà possibile individuare il soggetto che eseguirà i lavori, consentendone così l’avvio.

“Sono molto contenta che il Presidente Giani abbia accettato il mio invito e abbia fornito importanti chiarimenti sul finanziamento del nuovo ospedale –dichiara la presidente Lucetti- questo incontro rappresenta un passo fondamentale verso una riorganizzazione sanitaria efficace e funzionale.”

Cristina Lucetti (PD): “Un passo importante per il nuovo ospedale nella Commissione fiume alla presenza del presidente Giani”