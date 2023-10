Home

Cronaca

Criteri più restrittivi per il Bando contributo affitti online il 2 novembre

Cronaca

31 Ottobre 2023

Criteri più restrittivi per il Bando contributo affitti online il 2 novembre

Contributo affitti, il bando sarà pubblicato giovedì 2 nov embre

Quest’anno i criteri di accesso sono più restrittivi

Livorno, 31 ottobre 2023 – Criteri più restrittivi per il Bando contributo affitti online il 2 novembre

Sarà pubblicato giovedì 2 novembre su http://www.comune.livorno.it/ casa/citel_bandi.asp il bando comunale per la concessione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione (contributo affitti) per l’anno 2023. Il bando resterà aperto fino a venerdì 24 novembre.

Rispetto al Bando affitti 2022 le risorse economiche per il riconoscimento dei contributi sono sensibilmente ridotte per il venir meno dei trasferimenti statali. In ragione di ciò la Regione Toscana e il Comune di Livorno hanno dovuto definire criteri di accesso più restrittivi.

“Il Governo – dichiara l’assessore al sociale Andrea Raspanti – ha deciso di tagliare il contributo statale per il bando affitti, nonostante tutti i Comuni, indipendentemente dal colore politico, abbiano protestato contro questa decisione.

Nel caso del Comune di Livorno, il taglio del Governo è di ben 1,3 milioni di euro: una cifra enorme.

Il bando potrà contare solo sulle risorse del Comune e della Regione, ma il taglio del Governo si farà sentire: riusciremo a rispondere a un numero di domande molto inferiore rispetto agli anni scorsi.

Anche attraverso il confronto con i sindacati degli inquilini, abbiamo rivisto i criteri di accesso, dando necessariamente priorità alle situazioni familiari di maggiore difficoltà.

Questa decisione scellerata del Governo mette a repentaglio molte famiglie e rischia di aumentare il numero di coloro che andranno incontro a uno sfratto nel 2024.

Il Governo ha confermato questa linea anche nella Legge di Stabilità, nella quale non ci sono risorse neanche per il prossimo anno, così come non ci sono quelle per il sostegno alla morosità incolpevole e per la ristrutturazione delle case popolari. I Comuni sono stati lasciati da soli a gestire l’emergenza abitativa, questo è molto grave”.

Per la partecipazione al Bando i concorrenti dovranno, in particolare, possedere tutti i seguenti requisiti:

un’attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 14 .877,20 ed un valore ISEE non superiore a €. 16.500 ;

un rapporto tra canone di locazione annuale (al netto degli oneri accessori) e indicatore ISE (cd. “incidenza”) uguale o superiore al 60% ;

presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un minore, oppure un ultrasettantenne, oppure un invalido (con percentuale di invalidità superiore al 67%) o un portatore di handicap (ex legge 104/92).

La domanda di partecipazione potrà essere presentata entro venerdì 24 novembre esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata sul sito internet del Comune di Livorno, all’indirizzo http://www.comune.livorno.it/ casa/citel_bandi.asp

Per l’accesso, muniti di tutta la documentazione richiesta dal bando, occorrono le credenziali SPID, CIE o CNS.

Chi fosse impossibilitato a presentare la domanda online, ad esempio per mancanza di dotazioni informatiche, potrà ricevere assistenza gratuita nella compilazione rivolgendosi a uno dei seguenti Centri assistenza/CAF convenzionati con il Comune di Livorno:

C.A.F./Sindacato Indirizzo Telefono e-mail AIC Via Garibaldi, 100 0586 892419 livorno.aic@aicnazionale.com C.A.A.F. 50&PIÙ Via Serristori, 15 0586 898276 enasco.li@enasco.it Cooperativa CeSDI P.zza Garibaldi – Baracchina 9 320 828 5747 coopcesdilivorno@gmail.com Il nuovo millennio/USPPIDAP Via Verdi, 24 0586 280847 inm.livorno@gmail.com LIVORNO SERVICE s.r.l. Via A. Lamarmora, 4 0586 211548 segreteria@ confartigianatolivorno.it SICET LIVORNO Via Goldoni, 73 0586 899732 livorno@sicet.it SUNIA Via Giotto Ciardi, 8 348 979 0046 sunia.livorno@sunia.it USB Via Cestoni, 5 0586 899897 livorno.asia@usb.it VEN. CONFR. S. LUCIA E MISERICORDIA ANTIGNANO Via Uberto Mondolfi, 148 0586 580666 info@misericordiadiantignano. it

Per informazioni e chiarimenti sul bando è possibile contattare l’ufficio Programmazione e servizi per il Fabbisogno abitativo telefonando ai numeri 0586 820070 – 820185 – 820101 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17.30 oppure inviando una mail a: contributoaffitto@comune. livorno.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin