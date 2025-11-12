Home

12 Novembre 2025

Critiche per il ruolo di Mia Diop in Regione, le parole di Gioventù Nazionale Livorno

Livorno 12 novembre 2025 Critiche per il ruolo di Mia Diop in Regione, le parole di Gioventù Nazionale Livorno (FdI)

“La politica valorizzi i giovani, ma con un percorso di qualità e con risultati dimostrati sul campo.

Prendiamo atto della nomina della Consigliera comunale del PD, Mia Diop, a Vicepresidente della Regione Toscana. Tuttavia, riteniamo doveroso esprimere alcune riflessioni:

Diop si definisce portavoce dei giovani in difficoltà, ma a 23 anni risulta che abbia lasciato da tempo gli studi in Scienze Politiche, e che non abbia mai dovuto cercarsi un lavoro, avendoglielo procurato il PD già a 20 anni come assistente dell’ex consigliere regionale Gazzetti. Difficile, dunque, ritenere che possa occuparsi di precarietà o dei tanti ragazzi che studiano e che fanno un qualsiasi lavoro per mantenersi le spese di un bilocale o di una camera in una città universitaria, e che alla fine riescono anche a laurearsi, magari coltivando interessi nobili come quello della politica.

Si tratta certamente di una giovane si, ma di una giovane privilegiata, mossa sicuramente da tanta passione, ma soprattutto dalle simpatie e dalle forti spinte di chi guida in questo momento il PD, a Roma e a Firenze.

Non ne fa mistero il suo Segretario Fossi dichiarando che la sua nomina é più frutto di una strategia d’immagine del nuovo PD che di un percorso maturato sul campo. È un messaggio sbagliato, perché la politica deve valorizzare i giovani per percorsi credibili, consenso degli elettori e per risultati ottenuti, che possono esserci anche in giovane età.

Ne è un esempio il nostro Presidente regionale, Gabriele Sgueglia, che è stato eletto nel 2017 in Consiglio Comunale a Pistoia, a 21 anni, che si é laureato nel 2022 lavorando, e che, pochi mesi dopo, é stato rieletto con il record di preferenze. Per questo percorso esemplare, Alessandro Tomasi lo ha voluto come Assessore, riconoscendogli indubbi meriti e qualità, come avvenne per la nostra Presidente, Giorgia Meloni, eletta Vicepresidente della Camera a 29 anni.

Siamo certi che anche tra i giovani del PD di Livorno, o della provincia, ci fossero profili di simile valore, forse solo meno spendibili come prodotto comunicativo targato Schlein

In ogni caso, siamo disponibili al dialogo e alla collaborazione con la neo-Vicepresidente, quale rappresentante del territorio al Governo della Toscana, e le rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, certi che ne avrà bisogno, sia lei e che tutti i toscani”.

Direttivo Gioventu Nazionale Livorno

