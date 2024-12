Home

12 Dicembre 2024

Livorno 12 dicembre 2024 Criticità del commissariato di polizia di Piombino, Silp-Cgil incontra il questore Stellino

SILP CGIL rappresentato dal Segretario Regione Toscana Antonio MARROCCO e dal Segretario Provinciale di Livorno Giovanni CHIRICO, oltre ad una delegazione di lavoratori del Commissariato di Polizia di Piombino, sono stati ricevuti dal Questore di Livorno Dr.ssa Giuseppina STELLINO.

Al Questore sono state rappresentate le criticità emerse nel corso di una partecipata assemblea sindacale svoltasi nel Commissariato

lunedì 9 dicembre scorso.

Organici insufficienti a far fronte alle attuali esigenze di controllo del territorio, di ordine pubblico e di servizi per i cittadini. L’arrivo lo scorso anno di alcuni giovani poliziotti non ha colmato le vacanze create dai pensionamenti.

Carichi di lavoro sempre maggiori in tutti i settori e l’esigenza di rinforzare, anche se saltuariamente, la Questura di Livorno ed il commissariato di Cecina mettono continuamente in crisi chi è deputato alla sicurezza del territorio piombinese.

A questo si aggiunge un parco auto vetusto, tecnologie informatiche e tecnologiche altrettanto superate e ambienti di lavoro indecenti. La struttura che ospita il Commissariato è pericolante in alcune parti: rampe disabili inagibili per caduta calcinacci così come alcuni bagni inutilizzabili per il medesimo motivo. Tutti

elementi che minano la serenità e la dignità dei lavoratori.

Il Questore ha ascoltato le istanze rappresentate ed ha assicurato il massimo impegno per una rapida soluzione.

Il SILP CGIL continuerà a stare al fianco dei lavoratori del Commissariato di Piombino riservandosi di svolgere altre inizitive a loro sostegno