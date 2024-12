Home

18 Dicembre 2024

Livorno 18 dicembre 2024 Criticità immobile caserma dei carabinieri Piombino, Unarma chiede intervento immediato delle istituzioni

Unarma – Associazione Sindacale Carabinieri – invoca sinergia tra le Istituzioni per un intervento immediato al Comando Compagnia Carabinieri di Piombino.

La Compagnia Carabinieri di Piombino, costruita ai primi del 900, risente di non poche criticità, riconducibili al decorso del tempo, sia dal punto di vista strutturale, sia sotto il profilo funzionale. Risulta difficile comprendere come, oggigiorno, un edificio concepito e realizzato decenni fa, in un conteso sociale e demografico tipico di quegli anni, possa essere ancora rispondente alle necessità attuali, non ultima il benessere del personale, al cui interno vi presta servizio.

Il Comando Legione Carabinieri di Firenze, che è tenuto costantemente informato della problematica, sappiamo che si sta adoperando per reperire in zona una sistemazione alternativa, che sia funzionale e decorosa al tempo stesso, tanto per il cittadino, quanto per i militari, in un’area non lontana dal centro città e dal porto e facilmente raggiungibile dalla SS Aurelia.

È fondamentale che le lo sforzo sinergico fra le Istituzioni riesca a produrre in tempi brevi un risultato concreto.