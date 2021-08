Home

Criticità in vista delle piogge, Salvetti ispeziona la foce dei Tre Ponti

Aree pubbliche

31 Agosto 2021

Livorno 31 agosto 2021

Criticità idrogeologiche, Il sindaco di Livorno Luca Salvetti in vista della stagione delle piogge ha ispezionato assieme alla Protezione Civile la foce dei Tre Ponti

“Sul nostro territorio sono mesi che non piove e l’arrivo di settembre potrebbe portare ad un cambio repentino delle condizioni meteo”. dichiara Salvetti che continua

“E’ un quadro che va gestito con grande attenzione attraverso la prevenzione.

Questo è ciò che è inserito nel nuovo piano di Protezione Civile che prevede tra le tante cose anche l’individuazione di 41 punti di criticità dove ogni 15 giorni sono previste ricognizioni e monitoraggio.

Siamo andati alla foce del Rio Ardenza per valutare con i tecnici della Genio Civile, del Consorzio, dell’ufficio ambiente e della protezione civile la situazione delle arcate del ponte.

Il quadro è confortante, sul greto del torrente c’è solo materiale sciolto (sabbia e alghe) che non costituisce ostacolo al deflusso dell’acqua anche con un eventuale piena.

I lavori fatti consentono la portata anche due-centennale e non sono necessari interventi specifici tipo escavazione e rimozione di detriti e ingombranti”.

L’occasione del sopralluogo è servita poi per avere la conferma da parte del Genio Civile che i lavori per l’abbattimento del ponte e la sua sostituzione con una nuova struttura inizieranno come da crono programma nei prossimi mesi.

“L’intervento della Regione Toscana sarà tra i più rilevanti tra quelli che sono stati previsti nel quadro ampio dei lavori di messa in sicurezza idrogeologica dopo l’alluvione del 2017.

Questi Lavori, insieme al nuovo piano, alla nuova e più ampia struttura di Protezione Civile, alla prevenzione e al sistema di gestione delle allerte sono le basi per un territorio livornese più sicuro e meglio gestito”- dichiara Salvetti.

