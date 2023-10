Home

Criticità pullman navette del servizio crocieristi, Livorno Porto Pulito organizza un flash mob di protesta

18 Ottobre 2023

Livorno 18 ottobre 2023 – Criticità pullman navette del servizio crocieristi, Livorno Porto Pulito organizza un flash mob di protesta

L’associazione Livorno Porto Pulito Asp comunica che giovedì 19 ottobre alle ore 10. 00 in Via Cogorano effettuerà un flash mob di sensibilizzazione della cittadinanza in merito al grave problema dei pullman e delle navette del servizio crocieristi.

A distanza di due mesi dalle assicurazioni fornite dall’Assessore all’Ambiente e al Traffico, nessuna misura è stata adottata, nonostante la criticità in questione sia stata evidenziata da oltre due anni nel Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, sia sotto il profilo ambientale che della circolazione stradale.

Oltre a varie PEC di cittadini e associazioni, la situazione ha recentemente formato oggetto di specifico esposto alla magistratura penale.

Nella giornata di giovedì sono previsti gli arrivi di ben quattro navi da crociera e si presume una nuova massiccia presenza di navette e torpedoni.

