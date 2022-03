Home

Criticità sottopasso Filomena Chiellini, FdI chiede risposte ed interventi urgenti

17 Marzo 2022

Rosignano (Livorno) 17 marzo 2022

Sono giunte numerose segnalazioni da cittadini secondo le quali l’area del sottopasso Filomena Chiellini presenta numerose criticità. – dichiara Stefano Scarascia di Fratelli d’Italia che prosegue

Primariamente le lamentele riguardano il livello di manutenzione dell’intera area, che si presenta effettivamente in condizioni di sporcizia e di degrado che meritano un solerte intervento di ripristino; ulteriori doglianze riguardano lo stato dei muri, e perfino dei pavimenti, completamente imbrattati da graffiti pseudo-artistici.

Il punto principale delle lamentele concerne, però, il continuo uso che molte persone fanno del passaggio pedonale a scivolo transitando con moto, ciclomotori e biciclette in palese violazione del divieto correttamente apposto, con il segnale d’obbligo previsto, che indica che il percorso è riservato ai soli pedoni.

E’ ovvio che il maggior disagio e pericolo che deriva da tali reiterati censurabili comportamenti riguarda e colpisce maggiormente le persone più deboli ed impreparate a trovarsi improvvisamente ad incrociare ciclomotori e motocicli, magari in gruppo, come sovente avviene; i più deboli sono gli anziani, i genitori ed i nonni di bambini in carrozzina, i disabili.

Che senso ha predisporre un comodo percorso per costoro se poi si consente, o non si impedisce, un uso scriteriato e pericoloso dello stesso.

La risposta, cortese e sollecita, ricevuta direttamente dal Signor Sindaco, è stata però evasiva ed insufficiente.

Riteniamo pertanto necessario coinvolgere il Consiglio comunale della questione ripetendo alcune domande:

per quale motivo il servizio di videosorveglianza installato non è collegato al Comando della Polizia Municipale?

perché, comunque, le registrazioni effettuate non sono state valorizzate al fine di individuare gli autori degli atti di vandalismo?

perché non sono mai stati effettuati controlli ed irrogate sanzioni per la violazione della zona pedonale segnalata?

Considerato l’obiettiva sussistenza di un interesse collettivo al riordino dell’area in parola e la necessità che la medesima corrisponda altresì ad irrinunciabili condizioni di sicurezza il Consiglio comunale

impegna il Sindaco e la Giunta a:

ripristinare nell’intera area del sottopasso “Filomena Chiellini” le minime condiziondi pulizia e decoro urbano;

disporre al Comando della Polizia Municipale l’effettuazione di ripetuti, efficaci controlii del rispetto della segnaletica in loco apposta con l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative.

