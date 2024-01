Home

30 Gennaio 2024

Croce Rossa Italiana: Missione di Solidarietà per 11 Bambini da Gaza

Livorno 30 gennaio 2024 – Croce Rossa Italiana: Missione di Solidarietà per 11 Bambini da Gaza

In risposta a un appello urgente del Ministero della Salute, la Croce Rossa Italiana è entrata in azione per assicurare il trasferimento di 11 bambini provenienti da Gaza, destinati agli aeroporti di Pisa e Ciampino nelle prossime ore.

I piccoli pazienti saranno successivamente distribuiti presso strutture ospedaliere di eccellenza a Firenze, Genova e Roma, con l’obiettivo di garantire loro cure mediche specializzate.

Il coinvolgimento attivo dei Volontari della CRI di Livorno è fondamentale per il trasferimento di alcuni bambini presso l’Ospedale Meyer di Firenze. Il team sarà coadiuvato da un medico esperto e da colleghi della Croce Rossa Italiana di Pisa, assicurando un’assistenza completa durante il delicato viaggio.

In contemporanea, gli equipaggi della CRI di Genova e La Spezia si occuperanno dei trasferimenti necessari nelle strutture sanitarie della Liguria, svolgendo un ruolo cruciale nell’operazione di solidarietà.

L’intera missione è attentamente coordinata dalla Sala Operativa Nazionale della Croce Rossa Italiana, garantendo un flusso organizzato e sicuro per i bambini provenienti da Gaza, in una dimostrazione tangibile di impegno umanitario e solidarietà internazionale.

