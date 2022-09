Home

Croce Rossa, ultimi giorni per iscriversi al corso gratuito di volontario

8 Settembre 2022

Croce Rossa, ultimi giorni per iscriversi al corso gratuito di volontario

Livorno 8 settembre 2022 – Croce Rossa, ultimi giorni per iscriversi al corso gratuito di volontario base

Croce Rossa Italiana, Comitato di Livorno, ha in programma dal 13 settembre al 1° ottobre un corso d’accesso che permetterà, a chiunque lo frequenti e superi l’esame finale, di diventare volontario di Croce Rossa Italiana.

Il corso d’accesso di cui sopra è aperto a tutti a partire dai 14 anni di età e sarà articolato in 3 lezioni serali alla

settimana (a breve sarà disponibile il calendario dettagliato) negli spazi della sede del Comitato in via Alfonso Lamarmora, 14.

Si accederà quindi all’esame finale teorico/pratico il 1° ottobre. Le lezioni sono tutte tenute da istruttori qualificati a

livello nazionale secondo i protocolli più aggiornati a livello internazionale.

Le preiscrizioni si possono effettuare su www.gaia.cri.it e perfezionare all’ufficio della nostra sede in via Alfonso Lamarmora, 14 secondo giorni e orari che vi saranno comunicati in sede di accettazione della preiscrizione.

La data ultima, entro la quale verranno accettate le domande di iscrizione, è stata fissata improrogabilmente all’11

settembre (da questa data in poi si può comunque lasciare il nominativo al quale essere ricontattati non appena sarà attivato un nuovo corso base).

