5 Dicembre 2023

Livorno 6 dicembre 2023 – Croci di anzianità, il diploma e attestati di elogio ai vigili del fuoco di Livorno

Nel corso della celebrazione per il patrono Santa Barbara, il 4 dicembre sono stati premiati i vigili del fuoco con le croci di anzianità, il diploma e gli attestati di elogio. Di seguito potete consultare tutti i nomi dei premiati

Croci di anzianità per avere prestato effettivo lodevole servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per oltre 15 anni, dando prova di capacità e zelo a:

Qualifica e Nome

VFC Pugliese Francesco

VFC Losciuto Patrizio

consegna dei Diplomi a testimonianza del lodevole servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco a:

Qualifica e Nome :

CR Bulli Marco

CR Mosconi Luciano

CR Nieri Luca

CR Paci Valter

CR Pazzi Serge Andrè

NCCR Scateni Marco

CR Giacomelli Gian Luca

CR Nannipieri Riccardo CR Busoni Mauro

CR Pellegrini Daniele

CSE Filippi Luca

CSE Suich Riccardo

attestati di elogio consegnati a:

1) ELOGIO PER INTERVENTO DI SOCCORSO ANIMALE – COLLESALVETTI 14 SETTEMBRE 2022. Per essere intervenuti il giorno 14 Settembre 2022 nel Comune di Collesalvetti per un’operazione di salvataggio di un cane rimasto incastrato in un canale di scolo tombato. L’intervento si è rilevato particolarmente complesso, poiché effettuato in ambiente confinato, richiedendo l’utilizzo di tecniche specifiche, data la delicatezza dell’operazione. All’intervento ha partecipato anche la squadra volontaria VV.F. di Collesalvetti.

Personale Sede Centrale

CSE Guido Michelucci VC Enrico Fecchi VE Vincenzo Di Lena VE Mirko Buti VE Francesco Castelli

Personale Distaccamento Volontario di Collesalvetti

CSV Alessio Marco CSV Riccardo Simonti VV Shasa Ferrari VV Simone Marconi VV Matteo Riparbelli VV Davide Chiari

7) ELOGIO PER INTERVENTO SISMA IN TURCHIA – FEBBRAIO 2023 . Per aver partecipato nel periodo dal 6 al 19 Febbraio 2023 ad Hatai in Turchia alla missione internazionale di soccorso in occasione degli eventi sismici che hanno colpito la suddetta regione, ed in particolare per aver attivamente partecipato al ritrovamento di un connazionale ad Ankara, nonché al coordinamento dei Moduli USAR.

Parole di elogio sono state espresse dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Guido Parisi, e dal Direttore Regionale VV.F. per la Toscana, ing. Marco Frezza.

Personale Comando di Livorno

CR Simone Oliveri

10) ELOGIO PER SOCCORSO A PERSONA E ANIMALI – FI.PI.LI. 12 GIUGNO 2023. Per essere intervenuti il giorno 12 Giugno 2023 per incidente stradale sulla FI.PI.LI in cui risultavano coinvolte due autovetture con persone ed animali a bordo, un cane ed un gatto. La squadra prontamente intervenuta provvedeva rapidamente a mettere in sicurezza gli occupanti dell’autovettura coinvolta nel sinistro, oltre a premurarsi delle condizioni dei due animali.

Personale Sede Centrale

CSE Alessio Burlacchini VC Davide Fois VC Lorenzo Luchini VE Mirko Buti VE Giacomo Casprini

11) ELOGIO PER INTERVENTO IN INCENDIO IN APPARTAMENTO – LIVORNO 22 AGOSTO 2023. Per essere intervenuti il giorno 22 Agosto 2023 per incendio in appartamento in Via dei Pensieri a Livorno. La squadra prontamente intervenuta provvedeva rapidamente a mettere in sicurezza gli occupanti della casa e a porre in essere le operazioni di spegnimento dell’incendio, che sono risultate lunghe e complesse, sia per il forte calore, sia per il fumo ed i materiali presenti nell’ambiente. Personale Sede Centrale

CSE Fabio Aquilini VC Cristiano Sordello VC Carlo Minuti VC Nicola Bani VC Stefano Ricci VE Luca Bernocchi

Personale Distaccamento Volontario di Collesalvetti

CSV Riccardo Simonti VV Giovanni Launaro VV Davide Chiari VV Giacomo Bertocci VV Manuel Amendola

Ritira CSE Fabio Aquilini

16) ELOGIO PER INTERVENTO DI SOCCORSO A PERSONA – LIVORNO 16 OTTOBRE 2023. Per essere intervenuto, libero dal servizio, il giorno 16 Ottobre 2023 in Livorno, zona Scali del Pesce, per un’operazione di salvataggio di una persona che, in evidente stato di alterazione, cadeva nelle acque del fosso e stava annegando. Vista la gravità del caso, interveniva prontamente, riuscendo ad afferrarlo ed ad issarlo sulla banchina, permettendo così al personale del 118 di prenderlo in consegna per le cure del caso.

Personale Comando di Livorno

CSE Guido Michelucci

17) ELOGIO PER INTERVENTO DI SOCCORSO A PERSONA – LIVORNO 2 NOVEMBRE 2023. Per essere intervenuti il giorno 2 Novembre 2023 in Livorno, località Fonte della Puzzolente, per un’operazione di salvataggio di tre persone rimaste bloccate nel bosco a causa dello straripamento del Rio Paganello. Una famiglia composta da tre persone, padre madre e un figlio di 12 anni, che vive in un’abitazione a ridosso del Parco delle Colline Livornesi, a causa dello straripamento del vicino torrente, decide di mettersi al riparo in alto nel bosco, temendo un ulteriore innalzamento del livello delle acque. Parte quindi la chiamata ai Vigili del Fuoco, i quali dopo circa due ore di camminata nel bosco, a causa degli smottamenti del terreno, riescono a raggiungere i malcapitati ed a metterli in salvo.

Personale Sede Centrale

CSE Guido Michelucci VC Rolando Rossi VC Ilio Donnini

18) ELOGIO PER INTERVENTO DI SOCCORSO A PERSONA – LIVORNO 21 OTTOBRE 2023. Per essere intervenuti il giorno 21 Ottobre 2023 in Livorno, località Limoncino, per un’operazione di salvataggio di una persona rimasta incastrata con il piede nelle lame di un motocoltivatore e con un taglio profondo lungo circa 30 cm. La squadra intervenuta provvedeva in breve tempo con professionalità, facendo roteare gli ingranaggi, a liberare il piede del malcapitato dalle lame del motocoltivatore, permettendo così di affidarlo alle cure del 118 intervenuto.

Personale Sede Centrale

CR David Doria VC Stefano Soldaini VE Mirko Buti

VE Antonio Palermo VE Eleonora Ricci

19) ELOGIO PER INTERVENTO DI SOCCORSO A PERSONA – LIVORNO 2 NOVEMBRE 2023. Per essere intervenuti il giorno 2 Novembre 2023 in Livorno, località Nugola, per un’operazione di salvataggio di 19 persone rimaste intrappolate nelle proprie auto a seguito dello straripamento del torrente Ugione sulla sede stradale.

Personale Distaccamento Volontario di Collesalvetti

CSV Mauro Basile CSV Riccardo Simonti VV Shasa Ferrari VV Samuele Bardi VV Cristiano Moggi VV Giacomo Bertocci VV Luisa Saba VV Simone Marconi

VV Giuseppe Di Noto VV Manuel Amendola

20) ELOGIO PER INTERVENTO DI SOCCORSO A PERSONA – ROSIGNANO MARITTIMO 2 NOVEMBRE 2023. Per essere intervenuti il giorno 2 Novembre 2023, presso la R.S.A. “Il Molino” di Rosignano M.mo, per esondazione del corso d’acqua Botro di Riardo, grazie al quale sono stati salvati 21 anziani ospiti della struttura. La Squadra della Sede Centrale era stata inizialmente chiamata per una verifica delle condizioni di sicurezza relativamente al rischio di esondazione del vicino corso d’acqua (Botro di Riardo). Successivamente è stato richiesto l’intervento di una seconda Squadra del Distaccamento di Cecina per provvedere alle operazioni di verifica della struttura e dell’area circostante. Improvvisamente si verificava un’ondata di piena del vicino corso d’acqua, in conseguenza di questo evento provvedevano al salvataggio di 12 ospiti che erano alloggiati nella parte seminterrata della struttura, a cui seguiva l’ulteriore messa in sicurezza di altre 9 ospiti e dei dipendenti della RSA che erano rimasti isolati in altra parte della struttura. Il Senatore Manfredi POTENTI, ha fatto pervenire un ringraziamento al personale intervenuto in tale situazione emergenziale. Personale Sede Centrale

CS Maurizio Guidi VE Simone Lo Schiavo VE Mirko Buti VE Alessandro Martini VE Antonio Palermo

Personale del Distaccamento di Cecina

CR Paolo Nobili CSE Valter Mori VE Luca Indresano VE Andrea Guarracino VF Matteo Salvadorini VF Giacomo Santini VF Simone Pastacaldi

21) ELOGIO PER INTERVENTO NUCLEO SMZT – LIVORNO 16 NOVEMBRE 2023. Per essere intervenuti il giorno 16 Novembre 2023 all’interno del Porto Mediceo, presso la sede portuale della Polizia Penitenziaria di Livorno, in quanto l’ormeggio della loro motovedetta si era strappata dalla boa di ormeggio. Intervenuti prontamente provvedevano a ripristinare l’ormeggio collegando la cima alla catenaria. Parole di ringraziamento sono pervenute dalla Direzione della Casa Circondariale

di Livorno per tutto il personale sommozzatore del Comando VV.F. di Livorno per la disponibilità e professionalità sempre dimostrata nei confronti dell’amministrazione penitenziaria. Personale intervenuto

SCR Sandro Fantozzi SVFC Massimo Picarelli NCVFC Marco Mazzi

22) ELOGIO PER INTERVENTO DI SOCCORSO A PERSONA – COLLESALVETTI

2 NOVEMBRE 2023. Per essere intervenuti il giorno 2 Novembre 2023, a seguito dell’ondata di maltempo che interessato tutta la provincia di Livorno, in località Torretta Vecchia, nel Comune di Collesalvetti, per prestare soccorso a delle persone che erano rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a seguito di straripamento del torrente Morra. Giunti sul posto risultavano allagati i piani terra di nove abitazioni, con oltre un metro e mezzo d’acqua. Mentre procedevano a mettere in salvo alcune persone, ricevevano la segnalazione che una signora anziana, nel tentativo di mettersi in salvo, rimaneva incastrata tra le suppellettili della propria abitazione, trascinate dalla violenza dell’acqua del torrente. Localizzato il punto dove si trovava, intervenivano prontamente, provvedendo con tecniche TPSS a prestare i primi soccorsi, in quanto gravemente infortunata. La signora veniva quindi affidata ai volontari della Pubblica Assistenza per essere trasportata in ospedale.

Personale Sede Centrale

CR Massimo Bacci VE Vincenzo Di Lena VE Mirko Moretti VE Eleonora Ricci VF Alessio Martelloni

23) ELOGIO PER INTERVENTO DURANTE L’EMERGENZA MALTEMPO IN EMILIA ROMAGNA Per essere intervenuti con impegno, professionalità e senso del dovere durante l’emergenza maltempo che ha colpito la regione dell’Emilia Romagna il mese di maggio 2023, a supporto dei colleghi dei Comandi della regione Emilia Romagna, dapprima nelle attività di soccorso tecnico urgente che hanno caratterizzato le prime fasi dell’emergenza e successivamente nelle complesse operazioni di bonifica e ripristino della fruibilità delle infrastrutture territoriali. Parole di ringraziamento sono pervenute anche da parte del direttore VV.F. per la Toscana, Ing. Marco Frezza. Personale intervenuto

DV AIB Simone Bottai IA Stefano Lari CR Massimo Bacci CR Massimo Papini SCR Stefano Cipriani CSE Guido Michelucci VC Lorenzo Luchini VC Massimiliano Miccio VC Carlo Minuti VC Stefano Ricci SVC Neil Neri VE Daniele Baesso VE Valerio Battistini VE Luca Bernocchi VE Alessio Fedi VE Andrea Guarracino VE Simone Lo Schiavo VE Andrea Martin

VF Federica Cutrera VF Luca Gaetano Torluccio

Elogio speciale al CR Mauro Busoni per la lodevole professionalità dimostrata nella propria carriera di “Pompiere “, per il suo lavoro svolto all’interno della sede di servizio, per la sua sempre pronta disponibilità ma soprattutto per la sua vena artistica che lo caratterizza e che gli ha permesso di lasciare prova duratura nella Caserma dei Vigili del fuoco di

