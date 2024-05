Home

Crociere, “attività che provoca inquinamento atmosferico e acustico”. Livorno Porto Pulito organizza flash mob per il 1° giugno

30 Maggio 2024

Livorno 30 maggio 2024 – Crociere, “attività che provoca inquinamento atmosferico e acustico”. Livorno Porto Pulito organizza flash mob per il 1° giugno

Sabato 1° giugno a partire dalle 18,00, sotto il monumento dei 4 Mori, si terrà un Flash Mob dell’Associazione Livorno Porto Pulito contro le crociere inquinanti.

La manifestazione si colloca nell’ambito della prima giornata europea Stop Cruise, che coinvolge molti comitati portuali di vari paesi e si terrà ogni anno nel primo sabato del mese di giugno.

Il Flash Mob prevede una rappresentazione scenica della situazione che vivono le persone coinvolte dal fenomeno.

“La discussione sulle crociere, anche a Livorno, sta destando sempre più l’attenzione del pubblico. L’Associazione Livorno Porto Pulito ritiene che si tratti di un’attività che provoca inquinamento atmosferico e acustico (basti pensare alle decine di pullman che stazionano per ore col motore acceso sotto le case) senza generare effettivi benefici per la cittadinanza.

La salute non si svende in ogni caso, men che mai giustificando le crociere sulla base di studi economici aggiornati che in realtà non esistono; Livorno è anche il suo porto, ma ha bisogno di un’economia sana e di un’occupazione stabile.

Le crociere non garantiscono questi obiettivi e in compenso producono danni all’ambiente marino e alla salute di residenti e lavoratori portuali.

Sabato l’associazione Livorno Porto Pulito asp manifesterà per ricordare tutto questo, alla cittadinanza e alle Autorità”.