Crociere, MSC: più che triplicati i passeggeri, 310.000 turisti movimentati

16 Luglio 2024

Quest’anno nuovo record di passeggeri nel settore crociere, più che triplicati rispetto al 2023 grazie alla movimentazione di oltre 310.000 turisti, accompagnato dalla ripresa del traffico cargo

Il Gruppo MSC ha celebrato oggi a Livorno, a bordo di MSC Fantasia, un evento per illustrare gli ottimi risultati attesi quest’anno che vedono un nuovo record di passeggeri nel settore crociere, grazie alla movimentazione di oltre 310. 000 turisti, accompagnato in parallelo dalla ripresa del traffico cargo. Il tutto, a testimonianza della crescente importanza dello scalo labronico per le strategie della shipping company leader al mondo, che opera a Livorno da oltre 50 anni e ha fatto della città toscana uno dei suoi principali hub italiani e mediterranei.

All’evento hanno partecipato, insieme al Vice President Sud Europa di MSC Crociere, Leonardo Massa, e ai rappresentanti dell’Agenzia Marittima MSC Spadoni, numerose autorità, istituzioni e rappresentanti del cluster marittimo, oltre ai moltissimi clienti della Compagnia.

Tra essi, il Sindaco della città, Luca Salvetti, il Questore Giuseppina Stellino, il Capitano di Fregata Armando Ruffini della Capitaneria di Porto; la Dott.ssa Francesca Morucci dell’Autorità di Sistema Portuale, il Capitano di Fregata Federico Roberto Giorio dell’Accademia Navale; il Tenente Colonnello Luigi Mennella della Guardia di Finanza; la Presidente di Confcommercio, Francesca Marcucci, il Segretario Generale della Camera di Commercio, Pierluigi Giuntoli, il Presidente di Federlogistica-Conftrasporto, Luigi Merlo.

Presenti anche i rappresentanti della Polizia di Frontiera e dell’Uvac-Pcf (Ferdinando Verde), Corrado Nei (Rimorchiatori), Antonio Giordano (Ormeggiatori); Maria Gloria Giani (Propeller), Achille Onorato (Moby), Fabio Savelli (Porto Livorno 2000); Enio Lorenzini (Lorenzini Terminal), il Presidente di Spedimar, Giovanni Tognotti, e il Segretario di Asamar, Paolo Caluri.

Leonardo Massa, Vice President Sud Europa di MSC Crociere, ha dichiarato:

«Livorno è una città particolarmente importante per MSC Crociere. Per questo ha deciso di continuare a investirvi in maniera significativa; promuovendola come destinazione sempre più rilevante nell’ambito delle nostre strategie, considerando il notevole successo riscosso dallo scalo labronico tra i passeggeri, con le importanti ricadute economiche che ne derivano per l’intero territorio.

Livorno è infatti una meta turistica molto ambita sia perché ricca in proprio di grande storia e cultura; sia perché circondata da altre splendide destinazioni note in tutto il mondo.

Per la prima volta nella storia, quest’anno movimenteremo a Livorno ben 310.000 turisti, avendovi posizionato ben quattro navi – MSC Fantasia, MSC Grandiosa, MSC Lirica e MSC Orchestra – che effettueranno un totale di 77 scali».

