5 Novembre 2024

Livorno 5 novembre 2024 Crociere nel porto di Livorno: la sfida tra crescita economica e sostenibilità ambientale

Negli ultimi anni, il porto di Livorno ha consolidato la propria posizione nel panorama crocieristico italiano, puntando a diventare una meta di riferimento per il turismo marittimo. Nel 2023, infatti, i crocieristi hanno speso complessivamente 40,6 milioni di euro in città, con un impatto economico complessivo di 53 milioni di euro. Nel 2025, si prevede di superare le 850.000 presenze, obiettivo che le autorità locali sperano possa generare una spinta ulteriore per l’economia livornese. Tuttavia, l’aumento delle attività crocieristiche pone anche una serie di sfide importanti, soprattutto per quanto riguarda l’impatto ambientale e la salute dei cittadini.

Il Punto di Vista delle Istituzioni: Valorizzazione e Opportunità

Luca Salvetti, sindaco di Livorno ha accolto con entusiasmo il report economico presentato da Risposte Turismo, sottolineando come la crescita del settore crocieristico rappresenti una preziosa opportunità per il territorio. Il primo cittadino ha affermato che Livorno deve continuare a migliorare la propria accoglienza per trattenere più visitatori in città, creando così un ciclo virtuoso che valorizzi il turismo locale. Ha riconosciuto che lo sviluppo del porto può essere un volano per l’economia e ha invitato a trovare il giusto equilibrio tra crescita e sostenibilità. “La città deve continuare il proprio lavoro per proporre la miglior accoglienza e mettere insieme le esigenze di sviluppo con quelle della sostenibilità,” ha dichiarato, evidenziando la necessità di integrare progresso economico e tutela dell’ambiente.

La Denuncia di Livorno Porto Pulito: Impatto Ambientale e Costi Sanitari

Non tutti, però, condividono questa visione ottimistica. Luca Ribechini, presidente dell’associazione Livorno Porto Pulito, ha espresso forti preoccupazioni riguardo l’impatto ambientale delle navi da crociera. In un video pubblicato sui social, ha denunciato la presenza di navi che rilasciano fumi neri e inquinanti nei pressi delle abitazioni cittadine. Ribechini ha sottolineato come, durante la presentazione del report, temi fondamentali quali l’inquinamento atmosferico e la salute pubblica” siano stati completamente ignorati”. Citando uno studio dell’Università Ca’ Foscari, Ribechini ha ricordato che i costi sanitari legati all’inquinamento causato dalle crociere ammontano a 4 milioni di euro annui, includendo decessi, ricoveri ospedalieri e terapie. “A testimonianza della reale capacità e volontà di tutelare la cittadinanza, ecco quello che accade ogni giorno vicino alle nostre case e a due passi dal Municipio,” ha dichiarato Ribechini, accompagnando la sua denuncia con un video eloquente.

La Ricerca di un Equilibrio tra Economia e Ambiente

Il dibattito tra le istituzioni locali e le associazioni ambientaliste mette in luce una delle questioni più delicate che Livorno si trova a fronteggiare: come bilanciare l’esigenza di crescita economica con la salvaguardia della salute dei cittadini e dell’ambiente? Se da un lato è evidente l’opportunità economica che il settore crocieristico rappresenta per Livorno, dall’altro è innegabile la necessità di ridurre l’impatto ambientale di queste attività, con interventi concreti per limitare l’inquinamento.

Per rispondere a queste sfide, sarebbe opportuno che le autorità portuali e il Comune integrassero nei loro piani di sviluppo delle misure per ridurre le emissioni delle navi in porto, promuovendo anche l’utilizzo di carburanti meno inquinanti o sistemi di elettrificazione delle banchine. La lotta dell’associazione ambientalista evidenzia come solo attraverso una cooperazione e una visione condivisa si potrà raggiungere un equilibrio sostenibile, che consenta a Livorno di crescere senza compromettere la qualità della vita dei suoi cittadini.

