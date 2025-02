Livorno 1 febbraio 2025 Crolla controsoffitto nella sede del Colombo di via San Gaetano

Sopralluogo all’Istituto Colombo per problemi ad un contro soffitto

Questa mattina la responsabile del Servizio Edilizia scolastica, ing. Costanza Luppoli, ha effettuato un sopralluogo all’Istituto scolastico Vespucci-Colombo, nel plesso di Via San Gaetano.

Dalla scuola era infatti arrivata la segnalazione del distacco di due elementi da un contro soffitto in cartongesso, situato in un bagno utilizzato unicamente come ripostiglio.

Il locale si trova al piano terra e al momento non è stata individuata la causa dell’infiltrazione che avrebbe causato il distacco.

L’ing. Luppoli ha verificato anche tutti gli altri bagni ma non sono state riscontrate tracce di umidità, pertanto l’attività scolastica è proseguita regolarmente e con servizi igienici utilizzabili dagli studenti.

La prossima settimana saranno effettuate ulteriori verifiche per accertare le cause del problema.