Crolla muro a Pianosa dopo le forti piogge, Ente Parco al lavoro

15 Luglio 2025

Pianosa (Livorno) 15 luglio 2025 Crolla muro a Pianosa dopo le forti piogge, Ente Parco al lavoro

Crollo del muro vicino alla Casa dell’Agronomo a Pianosa: il Parco è al lavoro per la messa in sicurezza

A proposito del crollo del muro di contenimento adiacente alla Casa dell’Agronomo sull’isola di Pianosa; il Parco Nazionale Arcipelago Toscano informa che sono già in corso gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’area.

Il cedimento si è verificato nel pomeriggio di domenica 13 luglio, a seguito di un evento meteorologico di notevole violenza, con piogge intense e persistenti che hanno messo a dura prova tutto l’Arcipelago Toscano.

La centralina LAMMA a Pianosa ha registrato circa 200 mm. di pioggia cumulata tra le ore 9. 00 e le ore 16 (si tenga presente che le medie a Pianosa si attestano intorno ai 550 mm di pioggia in un anno), con due picchi particolarmente pesanti di 80 mm tra le ore 12. 00 e le ore 13:00 e altri 80 mm tra le ore 14 e le ore 16.

Proprio al termine di quest’ultimo picco di pioggia; si è verificato il crollo della porzione di muro di contenimento del terrapieno che ha interessato un settore laterale del giardino botanico presso la Casa dell’Agronomo.

Grazie al tempestivo intervento del personale presente sull’isola (Guide Parco, Carabinieri Forestali, Polizia Penitenziaria) e alla preziosa collaborazione del Comune di Campo nell’Elba; l’area è stata prontamente delimitata e transennata nella mattinata di lunedì. Nella giornata di martedì l’Ente Parco ha attivato una ditta specializzata che ha rimosso i detriti e i materiali franati per liberare buona parte della strada e consentire il passaggio in sicurezza ai residenti; alla Polizia Penitenziaria, agli ospiti dell’Hotel Milena e ad altro personale che opera sull’isola.

L’Ente Parco, in collaborazione con le amministrazioni competenti, ha già avviato tutte le procedure per consentire i lavori di messa in sicurezza e ripristino della stabilità del terreno e delle strutture di contenimento interessate dal dissesto.

Giovedì mattina è previsto un nuovo sopralluogo tecnico per stabilire le modalità di intervento. Le modalità saranno oggetto di specifica progettazione, cui seguirà la fase esecutiva delle operazioni di riqualificazione dell’area.

