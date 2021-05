Home

Crolla solaio di un asilo, sfiorata la tragedia maestra porta via dei bambini

Cronaca

12 Maggio 2021

Crolla solaio di un asilo, sfiorata la tragedia maestra porta via dei bambini

Livorno 12 maggio 2021

E’ crollato un solaio in un asilo privato a Livorno, in via Michon

Il crollo del tetto dell’asilo nido d’infanzia (privato autorizzato) ‘L’isola che non c’è’ è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 17.30

Il cedimento della struttura ha interessato le aule dell’asilo e l’ingresso, fortunatamente al momento del cedimento, anche gli ultimi bambini avevano lasciato le aule

Da una prima ricostruzione, secondo fonti della Provincia sembrerebbe che:

una giovame maestra sentendo degli scricchiolii provenire dal soffitto abbia cautelativamente fatto uscire gli ultimi tre o quattro bambini ancora presenti prima del termine prefissato.

Questa accortezza avrebbe permesso di evitare un grandissimo rischio per chi si sarebbe trovato all’interno

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno per mettere in sicurezza la zona, la comandante della Municipale, Annalisa Maritan; la vicesindaco Libera Camici e autorità della Provincia

