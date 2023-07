Home

Crolla un muro a Rosignano Marittimo: auto sommerse dai detriti

1 Luglio 2023

Rosignano Marittimo (Livorno) 1 luglio 2023 – Crolla un muro a Rosignano Marittimo: auto sommerse dai detriti

Nel cuore della notte, intorno alle 4.30, i Vigili del Fuoco di Livorno sono intervenuti in via Montanara nel comune di Rosignano Marittimo a seguito del crollo di un muro. Fortunatamente, non risultano persone coinvolte nell’incidente, ma la zona è stata immediatamente interdetta per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti.

L’improvviso crollo ha causato danni significativi a diverse autovetture parcheggiate lungo la strada, le quali sono state coperte dai detriti che si sono riversati sull’asfalto. La strada è stata chiusa per una decina di metri, completamente ostruita dai detriti

Al momento, le cause precise del crollo non sono ancora state determinate. Tuttavia, si ipotizza che le condizioni meteorologiche avverse degli ultimi giorni abbiano potuto contribuire a questa situazione di instabilità strutturale.

Si raccomanda a tutti i residenti di evitare l’area colpita dal crollo e di seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la sicurezza di tutti.

