Crolla un pezzo di cornicione in via Guerrazzi, danneggiata un’auto in sosta

28 Maggio 2025

Livorno, 28 maggio 2025

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio in via Guerrazzi, dove un pezzo di cornicione si è staccato dal terrazzo di un condominio precipitando sul marciapiede sottostante. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, il blocco di intonaco avrebbe colpito un’auto parcheggiata, danneggiandola prima di terminare la sua caduta sul marciapiede. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.

L’allarme è scattato a metà pomeriggio. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti una pattuglia della polizia municipale di Livorno e una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha immediatamente provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata. Le forze dell’ordine hanno anche avviato i rilievi del caso

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della manutenzione degli edifici. “È andata bene – commenta un rpassante – ma poteva finire molto peggio se qualcuno fosse passato di lì in quel momento”.