Home

Cronaca

Aree pubbliche

Crolla un ramo, auto danneggiate in via Cantini (Foto)

Aree pubbliche

11 Agosto 2022

Crolla un ramo, auto danneggiate in via Cantini (Foto)

Livorno 11 agosto 2022 – Crolla un ramo, auto danneggiate in via Cantini

Questa notte intorno alle ore 02.00 è crollato un grosso ramo in via Cantini (zona via Maggi)

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Livorno a seguito della caduta di un ramo voluminoso che ostruiva la sede stradale

Il voluminoso ramo caduto ha inoltre danneggiato dei mezzi in sosta, il personale dei vigili del fuoco ha tagliato e rimosso il ramo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin