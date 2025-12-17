Crollo di controsoffitto e tetto, giornata di interventi per VF e protezione civile

Home

17 Dicembre 2025

Livorno 17 dicembre 2025

Secondo le informazioni raccolte dalla protezione civile del Comune di Livorno, nella giornata di ieri i vigili del fuoco e la protezione civile sono intervenuti in via Trieste per la caduta di un pezzo di controsoffitto nel vano scale di un condominio. Dopo aver verificato la situazione, parte del vano scale sarebbe stato interdetto all’accesso. Le famiglie non sono state trasferite e hanno accesso ai loro appartamenti tramite l’ascensore. Il secondo intervento ha riguardato il crollo di una parte di tetto di un piccolo condominio in piazza della Vittoria. Le famiglie residenti sono state evacuate ed hanno al momento trovato sistemazione per conto loro.