Crollo in via Solferino, evacuato edificio

26 Giugno 2022

Crollo in via Solferino, evacuato edificio

Livorno 26 giugno 2022

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18 sono intervenuti i vigili del fuoco in via Solferino a Livorno per un crollo

A seguito del crollo e conseguente danneggiamento di una rampa di scale si è reso necessario provvedere all’evacuazione dell’edificio a scopo precauzionale.

Fortunatamente il crollo non ha provocato feriti

Sul posto anche tre pattuglie della polizia municipale

