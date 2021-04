Home

25 Aprile 2021

25 Aprile 2021

Crollo Jolly a San Giovanni Valdarno. E adesso la fase decisiva

Livorno 25 aprile 2021

Un Jolly Acli Basket Livorno irriconoscibile crolla pesantemente sul terreno del Bruschi San Giovanni Valdarno.

Le ragazze di Marco Pistolesi non hanno dato seguito alle due belle prestazioni precedenti (con Firenze e Cus Cagliari), presentandosi con l’atteggiamento meno indicato per affrontare una delle squadre più forti e complete della categoria.

Le locali ha quindi potuto far la voce grossa fin da subito; con Olajide dominante sotto i tabelloni e Miccio implacabile dalla grande distanza.

Già all’intervallo lungo la situazione è ampiamente compromessa (40-22).

Il Jolly tenta di reagire in apertura di ripresa, ma è un fuoco di paglia che si spegne prestissimo.

San Giovanni non molla un centimetro e continua ad accumulare vantaggio.

Negli ultimi minuti c’è spazio anche per le seconde linee, da una parte e dall’altra.

Per Livorno, complice la vittoria di Bolzano su Civitanova, l’ultimo recupero di Cagliari sponda Virtus, previsto per mercoledì diventa decisivo.

La vittoria é obbligatoria, altrimenti l’ultimo posto nella griglia dei play out da spettro si potrebbe trasformare in qualcosa di concreto.

Per Orsini e compagne una partita che ha valore di una finale europea.

MVP. Come al solito, al termine di prestazioni opache come questa è molto complesso stabilire chi ha giocato meglio. Tuttavia Giulia Patanè e Sara Giangrasso hanno colpito in attacco con buone percentuali , confermando una crescita che va avanti da parecchie settimane.

Le parole di coach Marco Pistolesi: «Una sconfitta pronosticabile, dispiacciono le proporzioni, che fanno riemergere le nostre debolezze e questo può essere un problema.

Che non va ripetuto con le avversarie della nostra fascia. Che d’ora in poi andremo ad affrontare. Pensare alle prossime ci sta, ma lo reputo sbagliato mentre stai giocando. Doveva essere un allenamento positivo, ma non lo è stato».

San Giovanni Valdarno – Livorno 86-43

San Giovanni Valdarno: Miccio 23, Nativi 9, Missanelli 8, Slim 12, Olajide 3, Parolai 2, Bona 13, Sasso 1, De Pasquale 6, Cecili 4, Valensin 3, Gregori 2. All.Franchini

Livorno: Ceccarini 6, Patanè 11, Orsini 4, Giangrasso 13, Evangelista 2, Degiovanni 4, Cirillo, Simonetti 3, Peric ne, Sassetti, Stoyanova. All. Pistolesi

