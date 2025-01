Home

CSI, riconfermato il presidente Zanazzi ed eletto il consiglio direttivo

28 Gennaio 2025

Livorno 28 gennaio 2025 CSI, riconfermato il presidente Zanazzi ed eletto il consiglio direttivo

Si è svolta l’assemblea Elettiva del Centro Sportvo Italiano Comitato di Livorno davanti a una numerosa platea di Società Sportive e Circoli parrocchiali Affiliati e insieme a graditissimi ospiti

Presenti le Società Sportive GRAAL, La Bifora, Etruscan team Bike, Masterlab Nuoto, Mythos Arte e Movimento, Ex-It Danzat, CSI Virtus Elba, i Circoli Parrocchiali San Giuseppe di Portoferraio, San Francesco di Piombino, i Tre Arcangeli, il Canoa Club Livorno, Africa Academy Calcio, Volley Sei Rose di Rosignano, la Polisportiva Vicarello, la Salus Itinere, la Polisportiva di Comitato. C,P. Amichiamoci.F.A. Isola d’Elba.ASD Tennis Ferrovieri Cecina, il RotinoASD.

La commissione poteri e garanzie composta da Michele Barzagli, Lauro Baldaccini ha svolto un lavoro encomiabile, con estrema competenza e velocità.

Sono intervenuti con un loro saluto, il Sindaco di Livorno Luca Salvetti, come Assessore allo sport del Comune di Livorno, che ci ha incoraggiato a proseguire nella nostra attività di promozione sportiva, la Dott.ssa Marcella Gori della Casa Circondariale di Livorno, che ha parlato del Progetto Calcio in Carcere, portato avanti dal sottoscritto e da Franco Marrucci, tecnico FIGC, il Dott. Gabriele Tattanelli del SERRA Club, Giulia Aringhieri, Olimpionica di Sitting Volley a Parigi 2024,che ci ha parlato della sua esperienza sportiva ormai decennale, nella pallavolo paralimpica, Taddei Gianluca, in rappresentanza di S.E. Vescovo Simone Giusti, che ha inoltre partecipato alle elezioni come delegato per AMICHIAMOCI, il Presidente Regionale del CSI Toscana Carlo Faraci. Maurizio Carotti, Diacono della Diocesi di Livorno, ha letto un passo del Vangelo e ha tenuto una breve, qunto intensa riflessione spirituale.

Il presidente uscente Gianni Zanazzi, ha poi letto una relazione con il riferimento a quanto accaduto nei quattro anni precedenti e fondato le basi per il futuro, tra la proposte di attività sportive e quelle formative didattiche.

Si è passati successivamente alla parte elettiva con i seguenti risultati:

Presidente Gianni Zanazzi (confermato)

Revisore dei Conti Silvio Marchetti (confermato)

Consiglieri:

Baldaccini Francesco, Cecchetto Luca, Cecchini Franco, Marrucci Franco, Manetti Niccolo’, Foresi Giacomo, Don Baryn Gregorio, Fanetti Ginevra.

Il Presidente Zanazzi, ringrazia tutti i partecipanti, ospiti, presidenti di Società, delegati, e augura al nuovo Consiglio eletto Buon lavoro, per il prossimo Quadriennio

