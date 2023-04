Home

28 Aprile 2023

Livorno 28 aprile 2023 – CTR Games, medaglie importanti per i folgorini di Asd 187

Lunedì in combattimento… Si è svolta così la giornata del 24 Aprile, per la manifestazione sportiva nazionale del CTR GAMES, organizzata dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – FIJLKAM in collaborazione con tutti i Comitati Regionali e con il supporto dell’organizzazione locale degli Open d’Italia – Adidas Italia, presso l’impianto sportivo Stadium 105 di Rimini.

Dopo il successo strepitoso della 1ª Edizione del 2022 anche quella di Rimini 2023 ha entusiasmato, con una splendida bandiera Italiana, contornata dall’Azzuro Italia!

12 Top Squadre in Rappresentanza della Nazionale Italiana Giovanile (cadetti/Juniores/U21), Rappresentanza Centri Tecnici Regionali – CTR NORD, CENTRO E SUD si sono affrontati in un girone all’Italiana specificatamente denominato “Round Robbin”, tutte le squadre si sono confrontate l’una con l’altra per le proprie classi d’età di appartenenza , per entusiasmare i molti spettatori presenti a Rimini. Una gara sicuramente impegnativa, ma che ha permesso agli atleti convocati con le rispettive rappresentanze di origine, nel confrontarsi con i migliori atleti della loro categoria stessa.

Tra la rappresentativa del Centro Italia (Emilia Romagna, Sardegna, Toscana, Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio) sono stati convocati per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”, per prenderne parte quali titolari nella categoria Cadetti (14-15 anni d’età) Jacopo CITI, Andrea BOZZI e Emma Ludovica FRIZZI nella Juniores (16-17 anni), tutti folgorini in forza alla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno.

I confronti individuali di tutti i componenti dei team, con la vittoria o sconfitta e i relativi punti addizionati dagli atleti, hanno costituito la sommatoria del punteggio generale della squadra (13 atleti circa, numero variabile a seconda della classe d’appartenenza di età, del peso e del sesso) definendo al termine nella gara stessa, il posizionamento nella classifica del quadrangolare.

Il team Juniores, integrata con gli atleti toscani BOZZI ed EMMA, ha conquistato la medaglia di bronzo.

Il team Cadetti, tra questi CITI, ha conquistato la medaglia di bronzo, con la peculiarità che Jacopo ha totalizzato 3 (tre) vittorie negli scontri diretti, 8 a 3 con l’atleta del Centro Nord, 2 a 0 con il Sud e 2 a 1 con l’atleta della Nazionale Italiana, eccellendo nelle proprie capacità a continuità della medaglia d’argento conquista il giorno prima all’Open d’Italia con i suoi 6 match sostenuti.

