CTT presenta agli studenti il nuovo autobus elettrico in prova

21 Aprile 2021

“Scopriamo insieme il nuovo bus elettrico”: il webinar di CTT Nord per 4 classi di Istituti Superiori livornesi

BYD e CTT Nord per presentare il bus del futuro

Livorno 21 aprile 2021

CTT Nord, dopo aver presentato il nuovo bus elettrico E-Bus di BYD che girerà per le strade di Livorno per tutta la settimana, ha voluto avviare in città un vero e proprio dibattito su quella che potrà essere la mobilità del futuro. Per fare questo, si è deciso di coinvolgere le nuove generazioni, organizzando, nella mattinata di Mercoledì 21 Aprile 2021, una sessione didattica a distanza con 3 classi dell’Istituto Orlando (3A-4A-5A indirizzo Meccanici) ed una classe dell’ITI Galilei di Livorno (4A Elettrotecnici).

L’incontro, aperto anche alla stampa, è iniziato con il saluto dell’Avvocato Filippo Di Rocca, Presidente di CTT Nord e da quello Dott. Andrea Simonetti, dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Livorno.

Il Dott. Andrea Simonetti, nel suo intervento ha dichiarato che l’Ufficio Scolastico di Livorno affianca con interesse questa iniziativa promossa da CTT Nord che orienta le nuove generazioni verso una nuova mentalità in grado di sostenere una nuova mobilità.

Dopo i saluti, si è entrati subito nel vivo con la presentazione a cura del rappresentante di BYD, il dott. Alessandro Ferri. Ferri ha raccontato la storia del bus elettrico, che è iniziata già 120 anni fa, ma che solo nell’ultima decade ha trovato spinta tecnologica per diventare una vera alternativa ai bus a trazione endotermica tradizionali.

Dalle parole della casa costruttrice si evince come la transizione all’elettrico sia inevitabile anche se l’ostacolo ancora da superare, in particolar modo in Italia, è quello delle infrastrutture che devono accompagnare questa svolta green. In Italia, a fine 2021, BYD conta di avere circolanti circa 400 suoi bus che vanno a sommarsi a quelle delle aziende competitors. BYD, casa cinese, è leader mondiale nella produzione di E-Bus con oltre 60.000 mezzi già circolanti nel mondo.

La parola è poi passata all’Ing. Emiliano Cipriani di CTT Nord, che ha posto il focus sulla parte più tecnica del funzionamento dell’E-Bus e di tutte le componentistiche di cui si caratterizzano le batterie presenti a bordo del mezzo oggi in circolazione a Livorno. L’E-Bus in test a Livorno è lungo 12 metri ed ha una capienza massima di trasportati di circa 75 unità. È dotato di due batterie da 150 kWh posizionate sul tetto del veicolo garantendo perciò all’abitacolo spazio ed opportunità di carico.

Le sfide che aspettano CTT Nord e le aziende che sceglieranno per prime di switchare al mondo del TPL elettrico, sono proprio quelle legate alla conoscenza del mezzo che cambierà il paradigma di quello che è oggi la funzione del manutentore: non più (o non solo) un abile meccanico, ma un profondo conoscitore dell’elettronica e dell’elettromeccanica.

Nella sezione di Q&A, professori e ragazzi hanno avuto modo di sciogliere anche i loro ultimi dubbi in merito al futuro della mobilità e della figura del manutentore per cui stanno studiando.

