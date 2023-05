Home

“Cubone” è confusione in consiglio comunale. Discussione Salvetti-cittadino, i commenti di Sorgente e Perini

11 Maggio 2023

Livorno 11 maggio 2023 – “Cubone” è confusione in consiglio comunale. Salvetti va davanti ad un cittadino i commenti di Sorgente e Perini

Costruzione del centro sportivo (soprannominato Cubone), in consiglio comunale attimi di confusione quando; un cittadino rivolgendosi al sindaco chiede se ci siano degli interessi personali da difendere e il sindaco lascia il suo posto e va dal cittadino

I commenti dei consiglieri Stella Sorgente (M5S) e Alessandro Perini (FdI)

Stella Sorgente (M5S) commenta:

“La Giunta Salvetti decide di andare avanti con la cementificazione dell’area verde di Via San Marino per costruire il cosiddetto #Cubone.

Lo fa senza fornire adeguate spiegazioni ai cittadini sulla scelta di non optare per l’area alternativa delle Ex Serre Labrogarden, già cementificate, a poche centinaia di metri di distanza, che risultano in stato di abbandono da molti anni, sostanzialmente ridotte ad una discarica a cielo aperto.

Quando un cittadino del comitato NO Cubone domanda dal pubblico il perché di questa posizione, chiedendo se ci siano degli interessi personali da difendere, il sindaco ”gli va sur muso”, minacciandolo di querela.

Questo è il modo in cui il nostro primo cittadino si comporta di fronte alle legittime proteste della cittadinanza.

Prossimamente porteremo alla discussione comunque la mozione proposta dal comitato e sottoscritta da tutte le opposizioni per tentare di fermare questo ennesimo scempio”.

il video postato da Stella Sorgente

Alessandro Perini (FdI) commenta:

“SCENE DI FOLLIA IN CONSIGLIO COMUNALE”

“Davanti alla civile contestazione del comitato NO CUBONE, la maggioranza è andata fisicamente contro un gruppo di cittadini e il sindaco Salvetti ha “sbroccato” di brutto, puntando diti contro e prendendosi letteralmente a schiaffi.

Evidentemente la partecipazione attiva e democratica dei cittadini da’ parecchia noia”.

