Cuccioli di Rottweiler maltrattati, Aidaa sporge denuncia contro due spacciatori

11 Marzo 2022

Attualità – PRATO, 11 MARZO 2022

Denunciati anche per maltrattamento di animali dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente.

E.M.E.H., marocchino di 21 anni, e il coetaneo Z.A., di nazionalità pachistana; sono stati trovati dalla polizia in una abitazione di piazza Mercatale a Prato con nascosti in casa 160 grammi di droga da fumare, alcune biciclette rubate e alcuni cuccioli di Rottweiler in uno stato di precarie condizioni igieniche

I cuccioli sono stati quindi sequestrati e consegnati ad una struttura che si occuperà della loro crescita, mentre i due ventunenni; sono stati portati in Questura e arrestati con l’accusa di detenzione di sostanze proibite per motivi di spaccio.

Da qui la decisione dell’Associazione animalista AIDAA di provvedere alla loro denuncia anche per il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell’articolo N°. 544 del codice penale e di chiedere alla procura di indagare sulla provenienza dei cuccioli stessi

