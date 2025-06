Home

Cucciolo chiuso in auto sotto il sole: la Polizia rompe il vetro e lo salva

30 Giugno 2025

Momenti di tensione ieri sera in via del Leone, dove un cucciolo di bulldog è stato salvato in extremis dagli agenti della Polizia di Stato di Livorno. Il cane, legato all’interno di un’autovettura con i finestrini completamente chiusi, stava per collassare a causa del caldo torrido e dell’assenza d’aria.

L’allarme è scattato intorno alle 21, quando numerosi passanti hanno attirato l’attenzione di una pattuglia di volante in transito, segnalando la presenza del cucciolo all’interno di un’auto parcheggiata. Secondo quanto riferito da un cittadino, l’animale era visibilmente in difficoltà, ansimante, e lo sportello posteriore risultava bloccato da un guinzaglio. L’abitacolo, ormai rovente, rischiava di trasformarsi in una trappola mortale.

Gli agenti hanno subito tentato di rintracciare il proprietario del mezzo, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Vista la situazione ormai critica, i poliziotti hanno deciso di intervenire con urgenza infrangendo uno dei vetri anteriori dell’auto, riuscendo così a liberare il cucciolo. L’animale, di circa sette mesi, è stato immediatamente rifocillato e rinfrescato con acqua per abbassare la temperatura corporea.

Circa dieci minuti dopo, sul posto è giunto il proprietario dell’auto, un uomo di 78 anni residente a Livorno, che ha cercato di giustificarsi affermando di essersi allontanato solo per poco tempo. Il cane, regolarmente microchippato, risultava intestato alla nipote dell’uomo.

La vicenda si è conclusa con la denuncia a carico del proprietario per maltrattamento di animali, ai sensi dell’articolo 544-ter del Codice Penale. Ancora una volta, la prontezza e il sangue freddo degli agenti ha evitato una tragedia, sottolineando l’importanza di non lasciare mai animali chiusi in auto, soprattutto nelle giornate estive.