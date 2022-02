Home

3 Febbraio 2022

“Culle vuote”, il presidente Giani e la direttrice Casani al seminario sulla natalità organizzato dalla Diocesi di Livorno

LIVORNO, 3 febbraio 2022

Si terrà sabato 5 febbraio a partire dalle 9.30 nel salone Ablondi in via delle Galere a Livorno il seminario dal titolo “Fra il desiderio di un figlio e le culle vuote”.

All’evento, organizzato dalla Diocesi di Livorno, parteciperanno oltre a molti rappresenti della sanità e delle istituzioni locali, anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani.

L’appuntamento è un invito a riflettere sulla custodia dell’esistenza umana in occasione della giornata per la vita celebrata domenica 6 febbraio.

La Diocesi di Livorno coglie questo appuntamento per approfondire in particolare il tema della natalità, esaminando la situazione del territorio, insieme a politici, medici, autorità e associazioni.

Sarà l’occasione per raccontare come Livorno “aiuta” la vita, quali servizi sono presenti per le mamme in difficoltà, ma soprattutto come fare di più per incentivare le nascite, custodire e proteggere i più piccoli e le loro famiglie.

Tra i relatori del seminario ci saranno Rosa Maranto, direttrice area consultoriale Azienda USL Toscana nord ovest che parlerà sul tema “Statistiche sulla natalità nell’area livornese e servizi dedicati offerti dall’azienda”, Sergio Abate, direttore Ginecologia e Ostetricia all’ospedale di Livorno sul tema “Biologia della fertilità e cause primarie della denatalità” e Roberto Danieli, direttore di Pediatria all’ospedale di Livorno sul tema “Effetti della pandemia sulla denatalità e sulla salute”.

Spazio poi alle buone pratiche in Italia, con l’Associazione dei comuni italiani per la famiglia, l’esperienza della Fondazione Caritas con Villa Benedetta e quella delle Figlie della Carità con Casa Papa Francesco e alle valutazioni e proposte dalla dirigenza ASL con la partecipazione della direttrice generale Maria Letizia Casani e della politica con la presenza del governatore della regione Toscana Eugenio Giani, i sindaci Adelio Antolini (Collesalvetti), Daniele Donati (Rosignano Marittimo) e dell’assessore al sociale del Comune di Livorno Andrea Raspanti.

