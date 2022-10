Home

Cronaca

Cultura del Dono, presentato all’ITI Galilei di Livorno il murales realizzato dai ragazzi

Cronaca

12 Ottobre 2022

Cultura del Dono, presentato all’ITI Galilei di Livorno il murales realizzato dai ragazzi

LIVORNO, 12 ottobre 2022 –

Si è svolta all’ITI Galilei di Livorno la giornata conclusiva del progetto “La cultura del dono” che ha visto coinvolti durante l’anno scolastico oltre venti ragazzi dell’attuale classe V B BIS.

“L’incontro – spiega Luigi Franchini, responsabile Educazione e Promozione della Salute Area Sud della Azienda USL Toscana nord ovest – ha concluso un progetto finanziato dalla Regione Toscana e portato avanti in collaborazione con l’Organizzazione Toscana Trapianti (OTT) per la sensibilizzazione dei ragazzi delle scuole e in generale dei cittadini alla donazione di organi e tessuti. È stata sottolineata l’importanza di un percorso finalizzato allo sviluppo di una cultura solidale, rafforzando le collaborazioni con le associazioni di volontariato e promuovendo le progettualità proposte dalle aziende sanitarie per favorire stili di vita sani, prevenire le malattie croniche e promuovere la cultura del dono. Il progetto è poi proseguito attraverso percorsi di rielaborazione personale, resi possibili dalla fondamentale collaborazione e coinvolgimento degli studenti e dei loro insegnanti. Gli studenti della V B BIS hanno realizzato un murales ed hanno decorato una panchina rappresentativo della cultura del dono dopo aver affrontato in classe l’argomento della donazione di organi e tessuti. Selezionati dei bozzetti sul tema, i ragazzi hanno realizzato l’elaborato su un muro della scuola in via Zola, strada molto frequentata e pertanto ben visibile anche ai passanti. L’intera classe ha risposto in modo creativo e propositivo, nel rispetto delle peculiarità, delle capacità e della sensibilità di ognuno. Dei risultati ottenuti vorrei ringraziare gli studenti e insegnanti coinvolti, ma anche il dottor Paolo Lopane, Coordinatore Donazione e Trapianti dell’Area Vasta nord ovest”.

Nel corso della mattinata i ragazzi hanno presentato il loro lavoro insieme alla dirigente scolastica Manuela Mariani, ai professori Silvia Boni (coordinatrice del progetto), Claudio Florio e Rosanna Sardo, funzione strumentale per l’inclusione e referente per salute.

Ha fatto seguito un confronto tra i ragazzi e gli operatori sanitari ASL relativo alla modalità di espressione della volontà donativa correlata al rilascio/rinnovo della carta di identità e sono stati affrontati vari temi riguardo alla donazione di organi e tessuti.

Presenti per l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, oltre al direttore Luigi Franchini anche Federica Pracchia (Educazione e Promozione della Salute) e Elena D’Imporzano (Coordinatore Ospedaliero Donazioni e Trapianti di Livorno).

In foto alcuni momenti della presentazione del murales.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin