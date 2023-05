Home

2 Maggio 2023

Cultura della legalità, gli alunni della primaria “Guerrazzi” di Cecina in visita ai carabinieri

Cecina – Livorno 2 maggio 2023

Continua il contributo alla “Formazione alla cultura della legalità” promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Dopo i circa 20 incontri con gli alunni degli istituti Comprensivi delle scuole primarie e secondarie, plessi e licei superiori di Cecina, Bibbona e Rosignano Marittimo, sono stati nuovamente gli alunni della scuola primaria “Guerrazzi” di Cecina a far visita alla caserma.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Cecina, Magg. Christian Bottacci, ha ricevuto altre 3 classi prime.

A tutti è stata presentata l’attività quotidiana di servizio al cittadino dell’Arma dei Carabinieri, non solo dell’Arma territoriale, ma anche quella dei reparti speciali come il NAS – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, il NIL – Nucleo Ispettorato del Lavoro, cinofili, Carabinieri Forestali ecc..

In questa occasione è stato proiettato un video istituzionale per illustrare ai bambini i compiti dei carabinieri che vedono girare nelle loro città, sia a piedi che in auto.

In seguito, anche attraverso una visita dei rispettivi uffici e la conoscenza con i Carabinieri, i giovani alunni hanno appreso come è organizzata la struttura capillare dell’Arma di Cecina con i suoi vari reparti: le Stazioni dislocate su tutto il territorio, il Nucleo Operativo e Radiomobile che assicura il pronto intervento 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e svolge le attività investigative e la Centrale Operativa che risponde alle richieste del cittadino.

È stato quindi approfondito il concetto di “legalità”, ossia il rispetto delle regole e delle leggi, veicolando un messaggio che possa contribuire ad educare i giovani a divenire, in futuro, cittadini coscienziosi e onesti.

