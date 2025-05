Cultura della legalità, gli incontri dei carabinieri con gli studenti

Home

1 Maggio 2025

Livorno 1 maggio 2025

Durante l’anno scolastico 2024/2025, i Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno organizzato 22 incontri in 12 diversi istituti scolastici, coinvolgendo circa 45 classi per un totale complessivo di circa 1200 studenti.

In virtù della grande familiarità e quindi della notevole esposizione delle nuove generazioni nei confronti della tecnologia e del web, un’attenzione particolare è stata posta su quegli accorgimenti che consentano loro di evitare di incorrere in pericoli che la rete può nascondere in maniera subdola.

Durante gli incontri sono stati affrontati, infatti, tematiche come bullismo e cyberbullismo, che hanno particolarmente attirato l’attenzione degli studenti. Si è passati poi alla trattazione dei temi inerenti ai “social network”, disvelando agli studenti i potenziali pericoli, anche in relazione alla salvaguardia dei dati sensibili. In questo settore, i consigli dei carabinieri hanno riguardato gli atteggiamenti e le condotte che è opportuno evitare in rete, con la raccomandazione di fare sempre riferimento a genitori ed insegnati per un confronto o un intervento in caso di necessità.

Inoltre, durante gli incontri sono stati trattati temi legati alla sicurezza stradale, con un’attenzione particolare alle corrette condotte da adottare alla guida di motocicli e biciclette. Per le classi liceali, si è posto un maggiore accento sui rischi e sulle sanzioni previste in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Si è parlato anche del problema dell’abuso di alcol e droghe tra i giovani, mettendo in evidenza i rischi legati alle dipendenze. Sono stati inoltre illustrati gli strumenti che la legge prevede per prevenire e contrastare questi comportamenti. La sentita ed attiva partecipazione di studenti e insegnanti ha determinato un costruttivo confronto e una partecipe interazione con i giovani sui temi trattati, ribadendo e sottolineando il ruolo preventivo e, se necessario, di intervento dell’Arma dei Carabinieri contro ogni forma di violenza ed illegalità.

Il progetto, ormai avviato da tempo con ottimi riscontri, proseguirà con ulteriori incontri in molte scuole della provincia, grazie al coordinamento dei comandi della Benemerita sul territorio con i Dirigenti Scolastici.