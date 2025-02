Home

Cultura della legalità, i carabinieri incontrano gli alunni della primaria Benedettini a Stagno

12 Febbraio 2025

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 12 febbraio 2025 Cultura della legalità, i carabinieri incontrano gli alunni della primaria Benedettini a Stagno

La prevenzione è il principio che ha ispirato l’iniziativa dei Carabinieri della Compagnia di Livorno che hanno nuovamente affrontato il tema della legalità a scuola con 70 alunni frequentatori di 4 classi, due quarte e due quinte, della scuola primaria Minerva Benedettini di Livorno.

L’iniziativa si colloca nell’ambito della diffusione della “cultura della legalità” che l’Arma dei Carabinieri persegue da tempo sul territorio nazionale d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Livorno, Tenente Gianraffaele Di Risi, ha affrontato tematiche di legalità con gli studenti, gli attualissimi temi del bullismo e del cyberbullismo, nonché le potenziali insidie del web ed in generale dei rischi connessi all’uso della tecnologia, sempre più alla portata dei giovani e dei giovanissimi grazie anche a materiale informativo specificatamente predisposto per quella fascia d’età.

Fra i diversi temi di attualità in materia di legalità trattati ed approfonditi con i giovani studenti non sono mancati gli interventi e le domande che i giovani incuriositi hanno rivolto all’Ufficiale sul costante e intenso lavoro che l’Arma svolge sia per la prevenzione che repressione dei reati e quali strumenti e mezzi operativi impiega.

Grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dei dirigenti scolastici e dei docenti, la Benemerita si impegna nell’attività di sensibilizzazione delle nuove generazioni già a partire dai più giovani per illustrare loro i comportamenti a rischio per una crescita connotata da maggiore senso civico e maggiore consapevolezza.

Il ciclo di incontri proseguirà durante tutto l’anno scolastico anche con altri istituti d’istruzione labronici, al fine di completare la capillare azione preventiva ed informativa a favore dei giovani di tutte le diverse fasce di età condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno.

