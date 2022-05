Home

Cronaca

Cultura e identità,”L’amata città “brutta” d’Italia”, Livorno raccontata su BBC Travel da Solveig Steinhardt

Cronaca

11 Maggio 2022

Cultura e identità,”L’amata città “brutta” d’Italia”, Livorno raccontata su BBC Travel da Solveig Steinhardt

Comeback Cities è rubrica che mette in mostra le capitali nascoste, difende gli sfavoriti urbani e si crogiola nelle storie di successo delle città che ne hanno cambiato la fortuna.

Livorno: Tuscany’s ‘unattractive’, unmissable town (Città ‘poco attraente’ della Toscana, imperdibile) secondo la rubrica della BBC Travel

Livorno, 10 maggio 2022

Livorno nuovamente al centro di servizi curati dalla stampa internazionale.

L’ultimo, in ordine di tempo, è l’articolo che la BBC Travel ha dedicato alla nostra città, definita “Città ‘poco attraente’ della Toscana, imperdibile”.

Firmato da Solveig Steinhardt, che dichiara essere Livorno la città della sua infanzia e di tornarci almeno due volte l’anno, il servizio rientra nella serie Comeback Cities che la BBC dedica alle capitali fuori dal radar, a difende gli sfavoriti urbani e a celebrare le storie di successo delle città che hanno trasformato le loro fortune.

Solveig Steinhardt in apertura dell’articolo scrive: “In the 1800s, Livorno boasted Italy’s top seaside resorts and most famous guests. These days, it’s largely ignored – and tourists are missing out on a vibrant city full of surprises”. “Nel 1800 Livorno vantava le migliori località balneari d’Italia e gli ospiti più famosi. In questi giorni, è in gran parte ignorato e i turisti si stanno perdendo una città vivace e piena di sorprese”.

Qui il link per chi volesse leggere l’articolo in lingua inglese

Livorno, scrive l’autrice dell’articolo che celebra la nostra città e ne ripercorre la storia dalla nascita fino ai giorni nostri, “è caotica e vivace; multiculturale; fortemente legata al mare, sia culturalmente che gastronomicamente”, al centro della Toscana.

“Eppure – fa osservare Steinhardt – con solo il 10% del numero di turisti di Firenze e un terzo di quello di Pisa, Livorno è per lo più ignorata dai visitatori – e i pochi che si fanno vedere spesso sembrano arrivati ​​per caso. Fermane uno per strada, se riesci a trovarne uno, e chiedi perché sono qui: probabilmente diranno che stanno aspettando di prendere il traghetto per la Corsica o la Sardegna, o stanno solo guidando e stanno cercando un posto dove mangiare”.

Un articolo che mette in mostra la cultura labronica, il nostro cibo e il nostro mare e suona da invito a recarsi a Livorno rivolto a visitatori “desiderosi di scavare un po’ più a fondo nella storia locale e di cogliere il suo atteggiamento disinvolto e il suo carattere atipico”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin