Home

Cronaca

Cultura e legalità alle elementari, i carabinieri incontrano gli alunni

Cronaca

23 Gennaio 2025

Cultura e legalità alle elementari, i carabinieri incontrano gli alunni

Livorno 23 gennaio 2025 Cultura e legalità alle elementari, i carabinieri incontrano gli alunni

La prevenzione è il principio che ha ispirato l’iniziativa dei Carabinieri della Compagnia di Livorno che hanno nuovamente affrontato il tema della legalità a scuola con i 50 alunni frequentatori delle due classi di 5^ elementare del plesso Rodari.

L’iniziativa si colloca nell’ambito della diffusione della “cultura della legalità” che l’Arma dei Carabinieri persegue da tempo sul territorio nazionale d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Livorno, Tenente Gianraffaele Di Risi, ha affrontato tematiche di legalità con gli studenti, gli attualissimi temi del bullismo e del cyberbullismo, nonché le potenziali insidie del web ed in generale dei rischi connessi all’uso della tecnologia, sempre più alla portata dei giovani e dei giovanissimi grazie anche a materiale informativo specificatamente predisposto per quella fascia d’età.

Fra i diversi i temi di attualità in materia di legalità trattati ed approfonditi con i giovani studenti non sono mancati gli interventi e le domande che i giovani incuriositi hanno rivolto all’Ufficiale sul costante e intenso lavoro che l’Arma svolge sia per la prevenzione che repressione dei reati e quali strumenti e mezzi operativi impiega.

Grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale, dei dirigenti scolastici e dei docenti, la Benemerita si impegna nell’attività di sensibilizzazione delle nuove generazioni già a partire dai più giovani per illustrare loro i comportamenti a rischio per una crescita connotata da maggiore senso civico e maggiore consapevolezza.