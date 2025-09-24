Home

Cronaca

Ambiente

Cumolo di spazzatura sul marciapiede: Aamps interviene prontamente

Ambiente

24 Settembre 2025

Cumolo di spazzatura sul marciapiede: Aamps interviene prontamente

Livorno 24 settembre 2025 Cumolo di spazzatura sul marciapiede, Aamps interviene prontamente

AAMPS/Retiambiente informa che l’area di Piazza della Repubblica è attenzionata continuativamente dagli Ispettori Ambientali a supporto della Polizia Municipale.

Anche nella giornata odierna è risultato un conferimento errato di rifiuti sia nella composizione/distribuzione dei materiali sia nei giorni/orari di esposizione dei sacchi da parte di utenze che risultano abitare in loco.

Per il caso in questione è stato interessato anche l’amministratore di condominio di riferimento che sta collaborando nelle attività di sensibilizzazione dei cittadini coinvolti, alcuni dei quali risultano già oggetto di indagini e relative sanzioni.

A chiusura dell’iter avviato questa mattina le Squadre di Pronte Intervento hanno provveduto a pulire il marciapiede.

L’area ripulita