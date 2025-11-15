Home

Cuore, grinta e identità: la Libertas cerca punti pesanti a Cividale

15 Novembre 2025

La dodicesima giornata della Serie A2 Old Wild West 2025/2026 si avvicina e per la Bi.Emme Service Libertas Livorno è tempo di tornare in campo in una delle trasferte più delicate di questa prima parte di stagione. Domenica 16 novembre, alle ore 17:00, i ragazzi amaranto faranno visita alla UEB Gesteco Cividale, formazione che in casa ha costruito gran parte delle sue certezze grazie a ritmo, intensità e un ambiente sempre caloroso.

La sfida arriva in un momento chiave del campionato: la Libertas sta lavorando per dare continuità al proprio percorso, consapevole che ogni fine settimana pesa sempre di più in un girone equilibrato e ricco di insidie. Il gruppo amaranto affronterà Cividale con l’obiettivo di replicare le buone prestazioni mostrate nelle ultime uscite, puntando su difesa, lucidità nelle scelte offensive e sulla maturità acquisita partita dopo partita.

Coach e giocatori hanno preparato l’incontro con grande attenzione, consci della pericolosità della Gesteco, squadra capace di imporre il proprio gioco soprattutto quando riesce a correre in campo aperto. La Libertas, dal canto suo, cercherà di controllare i ritmi, sfruttare la profondità del proprio roster e mantenere alta l’intensità per tutti i quaranta minuti.

Nel fine settimana, la dodicesima giornata si aprirà sabato 15 novembre con l’anticipo tra Urania Milano e Victoria Libertas Pesaro, ma gli occhi del popolo amaranto saranno tutti puntati sulla sfida della domenica pomeriggio.

Per la Libertas è un altro appuntamento per misurare carattere, identità e ambizioni. Una partita da vivere con determinazione, con la spinta dei propri tifosi sempre al fianco, anche in trasferta.